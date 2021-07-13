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18:22 (мск), источник: ТАСС

Бах: Жителям Японии не нужно бояться проведения Олимпиады

Президент МОК также заявил, что отношение японцев к предстоящим мероприятиям улучшится с началом соревнований.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Японцам не нужно испытывать беспокойство по поводу проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил во вторник в интервью агентству Киодо президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который с 8 июля находится с визитом в Японии.

«Жителям Японии не нужно бояться [Олимпиады]. Мы приняли четкие меры, чтобы не допустить пересечения участников Игр с жителями страны, которым стоит поверить, что соревнования пройдут в безопасном формате», — сообщил глава МОК. Он также подчеркнул, что «не строит предположения» насчет возможных действий организаторов Олимпиады в случае усиления динамики распространения коронавируса во время Игр.

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Кроме того, Бах предположил, что отношение японцев к предстоящим мероприятиям улучшится, когда «пламя олимпийского огня озарит Токио». «Зажжется свет, начнутся соревнования, и атлеты будут блистать на спортивных аренах», — заявил президент МОК. Между тем он признался, что «с удрученным чувством поддержал проведение» большинства мероприятий токийской Олимпиады без зрителей.

Бах объявил, что намерен 21 июля посетить северо-восточный город Фукусима и 7 августа — северный город Саппоро. В обоих этих городах запланировано проведение олимпийских соревнований, которые пройдут без зрителей.

17 мая опрос газеты «Асахи» продемонстрировал, что за отмену Олимпиады в Токио выступают 43% японцев, за повторную отсрочку соревнований — 40% жителей страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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