Бах: Жителям Японии не нужно бояться проведения Олимпиады
Президент МОК также заявил, что отношение японцев к предстоящим мероприятиям улучшится с началом соревнований.
Президент МОК также заявил, что отношение японцев к предстоящим мероприятиям улучшится с началом соревнований.
ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Японцам не нужно испытывать беспокойство по поводу проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил во вторник в интервью агентству Киодо президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который с 8 июля находится с визитом в Японии.
«Жителям Японии не нужно бояться [Олимпиады]. Мы приняли четкие меры, чтобы не допустить пересечения участников Игр с жителями страны, которым стоит поверить, что соревнования пройдут в безопасном формате», — сообщил глава МОК. Он также подчеркнул, что «не строит предположения» насчет возможных действий организаторов Олимпиады в случае усиления динамики распространения коронавируса во время Игр.
Кроме того, Бах предположил, что отношение японцев к предстоящим мероприятиям улучшится, когда «пламя олимпийского огня озарит Токио». «Зажжется свет, начнутся соревнования, и атлеты будут блистать на спортивных аренах», — заявил президент МОК. Между тем он признался, что «с удрученным чувством поддержал проведение» большинства мероприятий токийской Олимпиады без зрителей.
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17 мая опрос газеты «Асахи» продемонстрировал, что за отмену Олимпиады в Токио выступают 43% японцев, за повторную отсрочку соревнований — 40% жителей страны.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.