Евгения Медведева отказалась ехать на Олимпиаду в Токио. Она посол сборной России

«Это решение далось нелегко. До последнего искренне надеялась, что ситуация всё-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введённые ограничения делают поездку бессмысленной.



Моя роль на Играх заключается в личной поддержке спортсменов, участии в торжественных церемониях в Олимпийской деревне, общении с коллегами-олимпийцами. Но сейчас забота о здоровье каждого из нас и минимизация контактов спортсменов на Играх с кем бы то ни было требуют максимальной ответственности.



Понимая общую обеспокоенность продолжающейся пандемией, мы приняли такое решение. Буду всем сердцем поддерживать ребят из России, а Японии желаю провести успешные Игры, невзирая на обстоятельства», — сказала Медведева.