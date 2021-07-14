ОКР показал анимированные изображения талисманов сборной
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Олимпийский комитет России показал анимированные изображения талисманов российской сборной на Олимпиаде в Токио: синего
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Олимпийский комитет России показал анимированные изображения талисманов российской сборной на Олимпиаде в Токио: синего
«Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться.
«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда
Олимпиада в Токио была перенесена на год