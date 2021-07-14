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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ОКР показал анимированные изображения талисманов сборной

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Олимпийский комитет России показал анимированные изображения талисманов российской сборной на Олимпиаде в Токио: синего Мишку-неваляшку и белого Шапко-кота.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-неваляшка и Шапко-кот — это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг», — говорится в сообщении ОКР в Instagram.

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«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — рассказали в ОКР.

Предполагается, что талисманы будут «помогать» вести аккаунты во время Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта — 33, и категориям — 339.

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