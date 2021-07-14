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13:51 (мск), источник: Московский комсомолец

У сотрудника олимпийской сборной России в Японии выявили коронавирус

Сотрудник олимпийской сборной России сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится в городе Мунаката на юго-западе Японии.

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Источник: Reuters

Известно, что ему 50 лет, сообщает агентство Kyodo. Между тем ТАСС уточняет, что регбистки Олимпийской сборной изолированы в Японии из-за выявления заражения у массажиста.

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На прошлой неделе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально объявил о введении в Токио с 12 июля по 22 августа режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Между тем президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о причинах, по которым вопрос об отмене летней Олимпиады в Токио не рассматривался. По его словам, МОК никогда не бросит спортсменов. С отменой Игр потеряли бы «целое поколение спортсменов».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса. Игры будут проходить с 23 июля по 8 августа. Планируется участие около 19-ти тысяч спортсменов в 33-х видах спорта и 339 спортивных категорий.

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