У сотрудника олимпийской сборной России в Японии выявили коронавирус
Сотрудник олимпийской сборной России сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится в городе Мунаката на
Сотрудник олимпийской сборной России сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится в городе Мунаката на
Известно, что ему 50 лет, сообщает агентство Kyodo. Между тем ТАСС уточняет, что регбистки Олимпийской сборной изолированы в Японии
На прошлой неделе
Между тем президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о причинах, по которым вопрос об отмене летней Олимпиады в Токио не рассматривался. По его словам, МОК никогда не бросит спортсменов. С отменой Игр потеряли бы «целое поколение спортсменов».
Олимпиада в Токио была перенесена на год