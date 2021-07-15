Валерий Газзаев: «Олимпиады, ЧМ и Евро — спортивные войны на уровне стран. Неслучайны и санкции против России в спорте — вопрос геополитической конкуренции»

— Давайте подведем глобальный итог Евро-2020. Какие главные уроки должен для себя извлечь российский футбол?

— Начнем с того, что Олимпиады, чемпионаты мира и Европы по популярным видам спорта — это фактически спортивные войны на уровне стран. Те команды или спортсмены, которые уступают в тактической подготовке, техническом оснащении или индивидуальных качествах, должны компенсировать это невероятной самоотдачей и боевым духом.

Возьмем Евро-2020. Самой укомплектованной с точки зрения наличия звезд была Франция. Все прогнозировали, что она выйдет в финал. А по факту французы не показали ни игры, ни результата. Им на этот раз не хватило именно единства, характера, воли. Наличие больших мастеров в сборной не гарантирует, что из них получится команда.

На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство — самое сильное.

Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции. Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, наша сборная сделать этого на чемпионате Европы не смогла.