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13:05 (мск), источник: Sport24

Глава МОК Бах предупредил о недопустимости политических протестов на подиуме Игр в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортсменов избегать политических акций на медальном пьедестале Олимпийских игр в Токио.

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Источник: Reuters

«Пьедестал и церемония награждения медалями не предназначены для политических или иных демонстраций. Они нужны для того, чтобы чествовать спортсменов и обладателей медалей за спортивные достижения, а не за их личные взгляды», — заявил глава МОК в интервью Financial Times.

«Миссия состоит в том, чтобы собрать весь мир в одном месте и мирно соревноваться друг с другом. Этого никогда не случится, если Игры будут вызывать разногласия», — сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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