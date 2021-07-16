Глава МОК Бах предупредил о недопустимости политических протестов на подиуме Игр в Токио

«Пьедестал и церемония награждения медалями не предназначены для политических или иных демонстраций. Они нужны для того, чтобы чествовать спортсменов и обладателей медалей за спортивные достижения, а не за их личные взгляды», — заявил глава МОК в интервью Financial Times.

«Миссия состоит в том, чтобы собрать весь мир в одном месте и мирно соревноваться друг с другом. Этого никогда не случится, если Игры будут вызывать разногласия», — сказал Бах.