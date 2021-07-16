Казахстанские спортсмены отправились на Олимпиаду-2020 в Токио
Сегодня, 16 июля, казахстанские спортсмены отправились в Токио, где примут участие в Олимпиаде-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 16 июля, казахстанские спортсмены отправились в Токио, где примут участие в Олимпиаде-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В условиях пандемии им не стали устраивать торжественные проводы. Все олимпийцы перед вылетом согласно правилам МОК провели двухнедельный карантин в так называемом «пузыре».
Всего в активе сборной Казахстана 97 лицензий в 27 видах спорта.