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16 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанские спортсмены отправились на Олимпиаду-2020 в Токио

Сегодня, 16 июля, казахстанские спортсмены отправились в Токио, где примут участие в Олимпиаде-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Оlympic.kz

В условиях пандемии им не стали устраивать торжественные проводы. Все олимпийцы перед вылетом согласно правилам МОК провели двухнедельный карантин в так называемом «пузыре».

Всего в активе сборной Казахстана 97 лицензий в 27 видах спорта.

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