И.о. главы РУСАДА: «Мы можем гарантировать выполнение антидопинговых требований у олимпийской команды»

— Как осуществляется контроль нашей олимпийской команды?

— Важно понимать разницу между национальной программой тестирования и предолимпийским тестированием. Зачастую их путают и считают, что РУСАДА обязано осуществлять антидопинговую подготовку олимпийцев. Это не так. РУСАДА регулирует антидопинговое обеспечение всего российского спорта. Предолимпийское тестирование — лишь сегмент деятельности РУСАДА, при этом важным условием является запрет предварительного уведомления о тестировании.

— Иными словами, обязательность тестирования может повлиять на его внезапность?

— В том числе. Члены олимпийской команды включены в общие программы тестирования. Кто-то вправе заказать дополнительные исследования в отношении тех или иных спортсменов. Внимание к олимпийцам и паралимпийцам, безусловно, повышенное, но загонять на тесты строем всю команду бесперспективно. Спортсмены не должны знать о проверке заранее.

— Как в таком случае гарантировать отсутствие олимпийских скандалов с нашим участием?

— РУСАДА может гарантировать выполнение антидопинговых требований, и это немало. Но каждому спортсмену в голову не залезешь, чего нам, может, и хотелось бы.