Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
31Италия — чемпион Европы!
10:28 (мск), источник: Матч ТВ

И.о. главы РУСАДА: «Мы можем гарантировать выполнение антидопинговых требований у олимпийской команды»

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал о процессе прохождения олимпийской командой тестов перед Играми в Токио.

Наверх
Источник: AP 2021

— Как осуществляется контроль нашей олимпийской команды?

— Важно понимать разницу между национальной программой тестирования и предолимпийским тестированием. Зачастую их путают и считают, что РУСАДА обязано осуществлять антидопинговую подготовку олимпийцев. Это не так. РУСАДА регулирует антидопинговое обеспечение всего российского спорта. Предолимпийское тестирование — лишь сегмент деятельности РУСАДА, при этом важным условием является запрет предварительного уведомления о тестировании.

— Иными словами, обязательность тестирования может повлиять на его внезапность?

— В том числе. Члены олимпийской команды включены в общие программы тестирования. Кто-то вправе заказать дополнительные исследования в отношении тех или иных спортсменов. Внимание к олимпийцам и паралимпийцам, безусловно, повышенное, но загонять на тесты строем всю команду бесперспективно. Спортсмены не должны знать о проверке заранее.

— Как в таком случае гарантировать отсутствие олимпийских скандалов с нашим участием?

— РУСАДА может гарантировать выполнение антидопинговых требований, и это немало. Но каждому спортсмену в голову не залезешь, чего нам, может, и хотелось бы.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Читайте также
 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
«Зенит» и «Локомотив» откроют новый сезон матчем за Суперкубок
Российский клуб сделал щедрое предложение игроку «Барселоны»
Бердыев прокомментировал свое возможное назначение в сборную
Самому скандальному игроку Евро придется покинуть свой клуб
«Смотрите, кто вернулся». Головин начал тренировки с «Монако»
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
«Реал» пытается увести у «Барселоны» талантливого воспитанника
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь