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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Команда Южной Кореи сняла провокационные баннеры с балконов в Олимпийской деревне

Олимпийская команда Южной Кореи убрала баннеры с исторической ссылкой на прошлый конфликт с Японией с балконов жилых помещений своей Олимпийской деревни в Токио.

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Источник: Reuters

Баннеры висели на балконах в Олимпийской деревне, где проживают 10 500 спортсменов из более чем 200 стран, которые будут участвовать в Играх.

«Мне сообщили, что баннеры были сняты Олимпийским комитетом Южной Кореи. Очевидно, это произошло по просьбе МОК, потому что в руководящих принципах также очень чётко сказано, что Олимпийская деревня является одной из охраняемых зон, где спортсмены могут мирно жить вместе, не сталкиваясь с какими-либо разжигающими рознь сообщениями», — сказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа.

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