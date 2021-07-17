Команда Южной Кореи сняла провокационные баннеры с балконов в Олимпийской деревне
Олимпийская команда Южной Кореи убрала баннеры с исторической ссылкой на прошлый конфликт с Японией с балконов жилых помещений своей Олимпийской деревни в Токио.
Олимпийская команда Южной Кореи убрала баннеры с исторической ссылкой на прошлый конфликт с Японией с балконов жилых помещений своей Олимпийской деревни в Токио.
Баннеры висели на балконах в Олимпийской деревне, где проживают 10 500 спортсменов из более чем 200 стран, которые будут участвовать в Играх.
«Мне сообщили, что баннеры были сняты Олимпийским комитетом Южной Кореи. Очевидно, это произошло по просьбе МОК, потому что в руководящих принципах также очень чётко сказано, что Олимпийская деревня является одной из охраняемых зон, где спортсмены могут мирно жить вместе, не сталкиваясь с
Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа.