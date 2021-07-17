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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Для олимпийцев в Токио спроектировали кровати, на которых нельзя заниматься сексом

В комнатах спортсменов на Олимпийских играх в Токио будут стоять специальные картонные кровати, которые выдерживают до 200 килограммов веса и ломаются от резких движений.

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Источник: Reuters

Решение об установке таких спальных мест принял Международный олимпийский комитет (МОК). Сотрудники организации аргументировали это тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта. Об этом сообщило издание Explica.

Во время загрузки произошла ошибка.

Управляющий олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и «праздновать». Спортсмены в шутку прозвали кровати «антисексом».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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