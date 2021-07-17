Для олимпийцев в Токио спроектировали кровати, на которых нельзя заниматься сексом

Решение об установке таких спальных мест принял Международный олимпийский комитет (МОК). Сотрудники организации аргументировали это тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта. Об этом сообщило издание Explica.

Управляющий олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и «праздновать». Спортсмены в шутку прозвали кровати «антисексом».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.