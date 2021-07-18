Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
11:36 (мск), источник: Sports.Ru

В олимпийской деревне Токио выявлены первые случаи коронавируса среди спортсменов

Еще три спортсмена, участвующих в Олимпиаде-2020 в Токио, сдали положительный тест на коронавирус.

Наверх
Источник: AP 2021

Организаторы Игр сообщили, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне. Другие данные не разглашаются.

На территории олимпийской деревни это первые случаи заболевания среди спортсменов. Накануне сообщалось, что там же в заразился один из членов персонала.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Снова мельдоний. Двух российских гребцов сняли с Олимпиады
Кейн и «Тоттенхэм» – все! Он согласовал контракт с «Ман Сити»
«Краснодар» подтвердил трансфер нападающего из Бундеслиги
Махачев задушил Мойеса и одержал восьмую подряд победу в UFC
Клуб АПЛ вступил в гонку за Влашича. ЦСКА отклонил предложение
Семак стал самым титулованным тренером в истории «Зенита»
В Калуге в матче любительских команд произошла драка (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь