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15:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американская газета The New York Times не нашла звезд среди российских олимпийцев

Американское издание The New York Times опубликовало список главных звезд предстоящей Олимпиады в Токио.

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22 из 40 названных спортсменов представляют США (причем, не упомянуто ни одного игрока НБА).

Россиянам в выборке места вообще не нашлось, хотя Юлия Ефимова (плавание) и Анна Пракатень (академическая гребля) упоминаются как соперницы основных звезд.

Полностью список звезд по версии NYT выглядит следующим образом:

  • Симона Байлз, спортивная гимнастика (США).
  • Суниза Ли, спортивная гимнастика (США).
  • Симон Мануэль, плавание (США).
  • Кэти Ледецки, плавание (США).
  • Лилли Кинг, плавание (США).
  • Калеб Дрессел, плавание (США).
  • Эллисон Феликс, легкая атлетика (США).
  • Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (Кения).
  • Синди Маклафлин, легкая атлетика (США).
  • Далайла Мухаммад, легкая атлетика (США).
  • Ноа Лайлз, легкая атлетика (США).
  • Шона Миллер-Уйбо, легкая атлетика (США).
  • Наоми Осака, теннис (Япония).
  • Алекс Морган, женский футбол (США).
  • Меган Рапино, женский футбол (США).
  • Аликс Клайнман и Эприл Росс, пляжный волейбол (США).
  • Адам Ондра, скалолазание (Чехия).
  • Янья Гарнбрет, скалолазание (Словения).
  • Стефани Гилмор, серфинг (Австралия).
  • Карисса Мур, серфинг (США).
  • Нийя Хьюстон, скейтбординг (США).
  • Юто Хоригоме, скейтбординг (Япония).
  • Летиция Буфони, Памела Роза и Райсса Леал, скейтбординг (Бразилия).
  • Скай Браун, скейтбординг (Великобритания).
  • Ханна Робертс, велоспорт BMX (США).
  • Эйжа Уилсон, баскетбол (США).
  • Масахиро Танака, бейсбол (Япония).
  • Кэт Остерман, софтбол (США).
  • Юкико Уэно, софтбол (Япония).
  • Фэн Шаньшань, гольф (Китай).
  • Ксандр Шауффеле, гольф (США).
  • Невин Харрисон, каноэ (США).
  • Санита Пушпуре, академическая гребля (Ирландия).
  • Томокацу Харимото, настольный теннис (Япония).
  • Никлас Ландин Якобсен, гандбол (Дания).
  • Вильфредо Леон, волейбол (Польша).
  • Лорел Хаббард, тяжелая атлетика (Новая Зеландия).

Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа.

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