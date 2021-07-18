Американская газета The New York Times не нашла звезд среди российских олимпийцев
Американское издание The New York Times опубликовало список главных звезд предстоящей Олимпиады в Токио.
Американское издание The New York Times опубликовало список главных звезд предстоящей Олимпиады в Токио.
22 из 40 названных спортсменов представляют США (причем, не упомянуто ни одного игрока НБА).
Россиянам в выборке места вообще не нашлось, хотя Юлия Ефимова (плавание) и Анна Пракатень (академическая гребля) упоминаются как соперницы основных звезд.
Полностью список звезд по версии NYT выглядит следующим образом:
Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа.