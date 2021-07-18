Американская газета The New York Times не нашла звезд среди российских олимпийцев

22 из 40 названных спортсменов представляют США (причем, не упомянуто ни одного игрока НБА).

Россиянам в выборке места вообще не нашлось, хотя Юлия Ефимова (плавание) и Анна Пракатень (академическая гребля) упоминаются как соперницы основных звезд.

Полностью список звезд по версии NYT выглядит следующим образом:

Симона Байлз, спортивная гимнастика (США).

Суниза Ли, спортивная гимнастика (США).

Симон Мануэль, плавание (США).

Кэти Ледецки, плавание (США).

Лилли Кинг, плавание (США).

Калеб Дрессел, плавание (США).

Эллисон Феликс, легкая атлетика (США).

Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (Кения).

Синди Маклафлин, легкая атлетика (США).

Далайла Мухаммад, легкая атлетика (США).

Ноа Лайлз, легкая атлетика (США).

Шона Миллер-Уйбо, легкая атлетика (США).

легкая атлетика (США). Наоми Осака, теннис (Япония).

Алекс Морган, женский футбол (США).

Меган Рапино, женский футбол (США).

Аликс Клайнман и Эприл Росс, пляжный волейбол (США).

Адам Ондра, скалолазание (Чехия).

Янья Гарнбрет, скалолазание (Словения).

Стефани Гилмор, серфинг (Австралия).

Карисса Мур, серфинг (США).

Нийя Хьюстон, скейтбординг (США).

Юто Хоригоме, скейтбординг (Япония).

Летиция Буфони, Памела Роза и Райсса Леал, скейтбординг (Бразилия).

Скай Браун, скейтбординг (Великобритания).

Ханна Робертс, велоспорт BMX (США).

Эйжа Уилсон, баскетбол (США).

Масахиро Танака, бейсбол (Япония).

Кэт Остерман, софтбол (США).

Юкико Уэно, софтбол (Япония).

Фэн Шаньшань, гольф (Китай).

Ксандр Шауффеле, гольф (США).

Невин Харрисон, каноэ (США).

Санита Пушпуре, академическая гребля (Ирландия).

Томокацу Харимото, настольный теннис (Япония).

Никлас Ландин Якобсен, гандбол (Дания).

Вильфредо Леон, волейбол (Польша).

Лорел Хаббард, тяжелая атлетика (Новая Зеландия).