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13:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ОКР показал номера российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России показал номера, в которых будет жить национальная команда во время Олимпиады в Токио.

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Источник: AP 2021

С сегодняшнего дня, российские спортсмены начинают в полном составе заезжать в олимпийскую деревню. Жилой блок состоит из трех комнат, в каждой из которых стоят кровати.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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