Видели олимпийскую форму Казахстана? Парадный комплект сделали сами, со спортивным — помогли испанцы

В начале июля Национальный олимпийский комитет представил форму олимпийской команды Казахстана. Самое время с ней познакомиться поближе.

Дизайнером парадного комплекта стала Салтанат Баймухамедова. Салтанат — известный человек в мире моды Казахстана: дизайнер активно участвует в проведении показов мод, а с 2008 года выпускает одежду под брендом Salta. Именно эта форма будет на казахстанцах во время открытия и закрытия Игр, а также на других торжественных мероприятиях.

«Я рада, что спортсмены выбрали мой дизайн парадной формы. На этот подход меня вдохновили сами олимпийцы. Они говорили, что хотели бы носить форму и после Олимпийских игр. Я хотела, чтобы в Токио наши спортсмены смотрелись прогрессивно и современно. Поставила цель соединить мировые тренды и желание носить форму как одежду в стиле “спорт-шик”», — говорит Баймухамедова.

Основные цвета парадной формы — синий, бирюзовый и белый.

Эта палитра выбрана по рекомендации исследовательской международной компании Next Look, изучающей фэшн-тренды для производителей одежды и аксессуаров.

Спортивную форму для олимпийцев разработала испанская компания Joma. Бренд имеет 55-летнюю историю на рынке и поставляет продукцию в 120 стран. Футбольные болельщики могли видеть эмблему Joma на футболках «Суонси», «Аталанты», «Вильярреала». На последнем Евро сборная Украины тоже играла в форме от испанской компании.

На Олимпиаде в Рио-2016 одежду Joma носили 10% олимпийцев, в Токио, по данным компании, их число увеличится до 15%. Отмечается, что в условиях пандемии и нарушенных производственных связей, Joma сотрудничала с Казахстаном на специальных льготных условиях.

В полный комплект формы входит не только одежда, но и сумки, рюкзаки, носки — несколько десятков предметов.

Разработчики заверяют, что при выборе тканей были учтены климатические особенности Японии в это время года. Одежда олимпийской экипировки хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет и не вызывает аллергию.

Интересный факт: при подготовке одежды решающее право выбора дизайна, тканей и элементов одежды было отдано спортсменам. С начала года комиссия из 35 ведущих спортсменов страны непосредственно принимали участие в обсуждениях, презентациях и встречах, посвященных выбору олимпийской экипировки.

Серебряный призер Олимпиады в Рио Елдос Сметов тоже принимал участие в разработке формы:

«Перед тем, как выбрать какой будет олимпийская форма, мнение спросили у самих спортсменов. Мы участвовали в подборе тканей, обсуждали эскизы, делали рекомендации. На Олимпийских играх очень важен не только внешний вид, но и практичность формы».

«Для спортсменов, прежде всего, важны качество и комфорт, поскольку это наша одежда на ближайшие недели подготовки и выступлений. Есть множество факторов, которые нам важны: это и модный силуэт, яркий образ, который должен запоминаться, но прежде всего — практичность.



Спортсменам некогда ухаживать за одеждой, много времени мы проводим в дороге, поэтому форма не должна мяться и легко пачкаться. Удобство в носке, чтобы можно было свободно двигаться и, разумеется, качественные, комфортные для здоровья ткани. Мы предоставили свои предложения, учитывая наш опыт участия в прошлых Олимпиадах. Очень рады, что были удовлетворены все наши пожелания», — отметил олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.