Первые проблемы на Олимпиаде в Токио: изнасилование японки, «средневековые» условия в деревне, задержка автобусов
И это еще Игры не начались.
И это еще Игры не начались.
Олимпийские игры в Токио стартуют только 23 июля, а новостей из японской столицы уже хоть отбавляй. Как вы понимаете, не только радостных. Помимо случаев заражения коронавирусом среди спортсменов, на предстоящем турнире не обходится без организаторских косяков и скандалов.
В деревне Игр, где живут спортсмены, выяснилось, что японцы немного не рассчитали с размерами помещений. Для людей с ростом под два метра, а то и выше будет проблематично ходить в ванную комнату.
Теннисист Карен Хачанов практически упирается головой в потолок.
А вот волейболист Артем Вольвич реально в него упирается. «Звоните Маску, пусть
Низкие потолки давят и на представителей женской гандбольной сборной.
«На меня очень давят низкие потолки, да и в принципе тесно. Кажется, что места не хватает. “Дышать темно”. В целом условия, так скажем, полевые. Как высокие спортсмены — я не представляю», — рассказала Анна Вяхирева
Помимо этого в комнатах нет холодильников и телевизоров, что тоже заставляет спортсменов огорчаться.
«Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник, плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живет
В Рио хотя бы была большая комната, где стоял телевизор и холодильник, где можно было хранить лед. Считаю, это необходимость! А здесь что? Две кровати, две тумбочки, шкаф — и все. Сейчас думаем, как решить этот вопрос. Не будешь же все смотреть через телефон, да и интернет может не потянуть. Зайдем на третий этаж к нашим руководителям и узнаем — может,
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов тоже раскритиковал условия проживания.
«Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко.
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Есть проблемы и с организацией трансферов до олимпийских объектов. Гимнастка Ангелина Мельникова поделилась в инстаграме новостью о том, что
Журналист Василий Конов рассказал подписчикам, что вызвать такси на автобусную остановку не получится. Если не хочешь ждать несколько часов, для этого нужно возвращаться в
На данный момент известно о побеге тяжелоатлета из Уганды Джулиуса Сэкитолеко. Парень пропал без вести, но вскоре удалось обнаружить от него записку, которая объяснила необычный поступок. Спортсмен написал, что хочет остаться в Японии: жизнь у него в стране слишком тяжелая.
Придется поволноваться полиции не только
А еще The Times пишет, что рабочие из США и Великобритании были арестованы после ночной попойки в одном из районов Токио. В их анализах обнаружены следы кокаина. Токийская компания Aggreko Events Services Japan, предоставляющая электрические услуги Играм, уже извинилась перед организаторами. Что будет с нарушителями карантинных мер — еще неизвестно.