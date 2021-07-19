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14:24 (мск), источник: Sport24

Первые проблемы на Олимпиаде в Токио: изнасилование японки, «средневековые» условия в деревне, задержка автобусов

И это еще Игры не начались.

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Источник: Официальная страница Артема Вольвича в Instagram

Олимпийские игры в Токио стартуют только 23 июля, а новостей из японской столицы уже хоть отбавляй. Как вы понимаете, не только радостных. Помимо случаев заражения коронавирусом среди спортсменов, на предстоящем турнире не обходится без организаторских косяков и скандалов.

В деревне Игр, где живут спортсмены, выяснилось, что японцы немного не рассчитали с размерами помещений. Для людей с ростом под два метра, а то и выше будет проблематично ходить в ванную комнату.

Теннисист Карен Хачанов практически упирается головой в потолок.

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А вот волейболист Артем Вольвич реально в него упирается. «Звоните Маску, пусть что-нибудь придумает», — пошутил спортсмен.

Низкие потолки давят и на представителей женской гандбольной сборной.

«На меня очень давят низкие потолки, да и в принципе тесно. Кажется, что места не хватает. “Дышать темно”. В целом условия, так скажем, полевые. Как высокие спортсмены — я не представляю», — рассказала Анна Вяхирева tele-sport.ru.

Помимо этого в комнатах нет холодильников и телевизоров, что тоже заставляет спортсменов огорчаться.

«Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник, плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живет пять-шесть человек. Это же Олимпийские игры, нам хотелось бы смотреть соревнования, болеть за своих спортсменов… А у нас — ни одного телевизора на всю команду

В Рио хотя бы была большая комната, где стоял телевизор и холодильник, где можно было хранить лед. Считаю, это необходимость! А здесь что? Две кровати, две тумбочки, шкаф — и все. Сейчас думаем, как решить этот вопрос. Не будешь же все смотреть через телефон, да и интернет может не потянуть. Зайдем на третий этаж к нашим руководителям и узнаем — может, где-то установят экран…», — заявила Анна Сень.

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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов тоже раскритиковал условия проживания.

«Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко.

Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел — на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же не нормально. Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет — загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати…", — сказал Мамедов РИА Новости.

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Есть проблемы и с организацией трансферов до олимпийских объектов. Гимнастка Ангелина Мельникова поделилась в инстаграме новостью о том, что из-за сбившегося расписания автобусов команде пришлось сидеть на жаре больше часа.

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Журналист Василий Конов рассказал подписчикам, что вызвать такси на автобусную остановку не получится. Если не хочешь ждать несколько часов, для этого нужно возвращаться в пресс-центр и уже оттуда вызывать машину.

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Что касается скандалов, их еще не так много, но все впереди.

На данный момент известно о побеге тяжелоатлета из Уганды Джулиуса Сэкитолеко. Парень пропал без вести, но вскоре удалось обнаружить от него записку, которая объяснила необычный поступок. Спортсмен написал, что хочет остаться в Японии: жизнь у него в стране слишком тяжелая.

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Придется поволноваться полиции не только из-за Сэкитолеко: они арестовали гражданина Узбекистана Давронбека Рахматуллаева, подозреваемого в изнасиловании японки на территории Национального стадиона в Токио. Известно, что мужчина обеспечивал на объекте питанием журналистов. Вместе с пострадавшей, которая связана с организацией Игр, он заглянул на репетицию церемонии закрытия, а потом совершил преступление. Задержанный отрицает обвинения, утверждая, что женщина не сопротивлялась.

А еще The Times пишет, что рабочие из США и Великобритании были арестованы после ночной попойки в одном из районов Токио. В их анализах обнаружены следы кокаина. Токийская компания Aggreko Events Services Japan, предоставляющая электрические услуги Играм, уже извинилась перед организаторами. Что будет с нарушителями карантинных мер — еще неизвестно.

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