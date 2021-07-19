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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Команда Южной Кореи проверит свои продукты питания из-за проблем с радиацией на Фукусиме

Олимпийская сборная Южной Кореи будет готовить еду для своих спортсменов отдельно и проверять ингредиенты на предмет радиации во время Олимпийских игр в Токио, заявил официальный представитель команды, сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

Представитель Корейского спортивного и олимпийского комитета рассказал, что забронировал отель рядом с олимпийской деревней для приготовления и доставки упакованных блюд своим спортсменам, добавив, что страна проводит собственные программы питания на каждой Олимпиаде, чтобы помочь своим спортсменам чувствовать себя как дома.

«Мы проводим скрининговые тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах из кимчи, которые мы привозим из дома, и в других продуктах, включая японские ингредиенты», — сказал представитель Олимпийской сборной Южной Кореи, который попросил не называть его имени.

Официальный представитель правительства Японии Кацунобу Като отказался комментировать отдельный стол Южной Кореи, но сказал, что организаторы используют ингредиенты, соответствующие стандартам, и раскрывают их происхождение.

Эксперты считают, что это может ещё больше усугубить напряжённые отношения Сеула и Токио вокруг Игр. Южная Корея периодически раздражала Японию такими шагами, как ограничение импорта японских морепродуктов, ссылаясь на проблемы безопасности после цунами на Фукусиме в 2011 году и ядерной катастрофы.

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