Команда Южной Кореи проверит свои продукты питания из-за проблем с радиацией на Фукусиме

Представитель Корейского спортивного и олимпийского комитета рассказал, что забронировал отель рядом с олимпийской деревней для приготовления и доставки упакованных блюд своим спортсменам, добавив, что страна проводит собственные программы питания на каждой Олимпиаде, чтобы помочь своим спортсменам чувствовать себя как дома.

«Мы проводим скрининговые тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах из кимчи, которые мы привозим из дома, и в других продуктах, включая японские ингредиенты», — сказал представитель Олимпийской сборной Южной Кореи, который попросил не называть его имени.

Официальный представитель правительства Японии Кацунобу Като отказался комментировать отдельный стол Южной Кореи, но сказал, что организаторы используют ингредиенты, соответствующие стандартам, и раскрывают их происхождение.