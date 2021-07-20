Похоже, казахстанцы остаются без Олимпиады на ТВ. Объясняют тем, что лицензия на трансляцию дороже на 123%, чем на прошлых Играх
Слабая надежда еще есть.
Слабая надежда еще есть.
Олимпиада в Токио точно пройдет без зрителей, даже без местных. Поэтому
Но, похоже, у казахстанских болельщиков не будет и такой возможности. До церемонии открытия остались считанные дни, а о показе турнира ни один телеканал не сообщал. В понедельник телерадиокорпорация «Казахстан» все же вышла с заявлением: по их словам, не договорились с Dentsu Inc (японский рекламный холдинг, правообладатель трансляции) о цене. А переговоры велись с 2019-го. По сообщению корпорации, японцы сильно завысили ценник на броудкаст.
«Несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
В настоящее время телеканалы Qazaqstan, Qazsport и “Хабар” готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио и оперативному информированию отечественных телезрителей. У телеканалов есть возможность получения фото и видеоматериалов национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств», — говорится в сообщении.
«Переговоры пока еще идут. На данный момент ситуация такая, что ввиду ценовой политики нам не удается договориться о показе Олимпиады в нашей стране. Но до начала Игр еще четыре дня, если ситуация изменится, мы сразу уведомим зрителей», — сообщил «Спутнику» гендиректор канала Наги Бакытбеков.
В противном случае, казахстанцы не смогут насладиться Олимпиадой по телевизору. В то же самое время о показе Игр договорились 135 стран, включая наших соседей из Узбекистана и Кыргызстана.
Какие каналы показывали летние Игры в Казахстане:
Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля и продолжится до 8 августа. На Играх Казахстан представят 97 спортсменов по 27 видам спорта.