Глава ОКР назвал медальный план россиян на Олимпиаде

«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград. По нашим прогнозам, такое количество наград — в диапазоне от 50 до 60 — может позволить нам оказаться в первой тройке в неофициальном командном зачете.



Ставя перед собой задачу, ты всегда хочешь как минимум улучшить показатель предыдущей Олимпиады. В Рио-де-Жанейро мы были четвертыми. А результаты наших спортсменов за те пять лет, что прошли между Играми, дают основания думать, что такая задача нам по плечу», — сказал Поздняков.