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11:09 (мск), источник: РБК

Глава ОКР назвал медальный план россиян на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что количество олимпийских медалей в диапазоне от 50 до 60 позволит России войти в первую тройку в неофициальном зачете.

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Источник: РИА "Новости"
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«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград. По нашим прогнозам, такое количество наград — в диапазоне от 50 до 60 — может позволить нам оказаться в первой тройке в неофициальном командном зачете.

Ставя перед собой задачу, ты всегда хочешь как минимум улучшить показатель предыдущей Олимпиады. В Рио-де-Жанейро мы были четвертыми. А результаты наших спортсменов за те пять лет, что прошли между Играми, дают основания думать, что такая задача нам по плечу», — сказал Поздняков.

На прошлой летней Олимпиаде в 2016-м в Рио-де-Жанейро, сборная России заняла 4-е место в неофициальном медальном зачете. Всего у россиян было 55 медалей — 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

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