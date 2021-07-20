Глава ОКР назвал медальный план россиян на Олимпиаде
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что количество олимпийских медалей в диапазоне от 50 до 60 позволит России войти в первую тройку в неофициальном зачете.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что количество олимпийских медалей в диапазоне от 50 до 60 позволит России войти в первую тройку в неофициальном зачете.
«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград. По нашим прогнозам, такое количество наград — в диапазоне от 50 до 60 — может позволить нам оказаться в первой тройке в неофициальном командном зачете.
Ставя перед собой задачу, ты всегда хочешь как минимум улучшить показатель предыдущей Олимпиады. В
На прошлой летней Олимпиаде в 2016-м в
Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.