Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?

Олимпийская история богата необычными сюжетами. Здесь были политические бойкоты, скандальные дисквалификации звезд, разнообразные коррупционные схемы — причем как среди организаторов, так и среди самих членов Международного олимпийского комитета. Недостроенные стадионы или проблемы с погодой — самая малость, что вообще может случиться. Но такой Олимпиады, какая стартует в Токио, не было еще никогда. И, хочется надеяться, больше не будет.

Здесь странно и необычно будет все. Например, Игры официально называются Токио-2020, хотя проходят в 2021 году. Прошлым летом, напомним, из-за пандемии Олимпиаду пришлось перенести. Да и сейчас Токио далеко не свободен от коронавирусных запретов. В стране совсем недавно перестало действовать чрезвычайное положение, а подавляющее большинство жителей города вообще категорически против проведения у себя Олимпиады.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRbx8J3rd41/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRbx8J3rd41/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRbx8J3rd41/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Tokyo 2020 (@tokyo2020)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому иностранных болельщиков в Токио не будет — и это в истории олимпийского движения впервые с 1904 года! Вопрос с присутствием японских зрителей, возможно, будет решаться уже по ходу соревнований. Вполне вероятно, что половина олимпийских турниров пройдет вообще при полностью пустых трибунах. Такого тоже еще никогда — даже с поправкой на мировые войны — не было.

Спортсмены и немногочисленные иностранные гости будут существовать в условиях жесткого «пузыря». А сразу после приезда пройдут карантин. «Пузырь», «самоизоляция», «социальная дистанция» — весь этот новый лексикон, который принес коронавирус в нашу жизнь, в Токио будет звучать чуть ли не чаще, чем непосредственно спортивные термины. Но иначе этой Олимпиады просто не было бы. А сам факт ее проведения — огромная победа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CREjECBLBab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CREjECBLBab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CREjECBLBab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Tokyo 2020 (@tokyo2020)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Измученный пандемией мир заслужил праздник. Пусть в масках и без зрителей, но Олимпиада состоится, и это чуть ли не лучшая новость 2021-го. Еще полгода назад с трудом верилось, что Токио вообще возьмется за проведение Игр. Но теперь Олимпиада реальна, и это безумно важно не только для спортсменов, которые иначе упустили бы шанс всей карьеры, но и для всех нас — уставших, озлобленных и никому не верящих. Теперь у нас будет настоящий праздник.

Пусть и еще с одним «но»: вместо сборной России на нем выступит нейтральная команда олимпийских атлетов. Игры в Токио, будем надеяться, финальная летняя Олимпиада, где наша страна страдает от допинговых санкций. Помните кошмар 2016-го, когда десятки наших спортсменов добивались права выступать на Играх в судах, порой за пару дней до собственного старта? Или 2018-й, когда наших фаворитов вообще не пустили на Олимпиаду без объяснения причин?

Так вот, в Токио по крайней мере все понятно и предсказуемо. У нас почти полноценная команда (за исключением легкой и тяжелой атлетики) и даже форма в цветах национального флага. Нам точно будет за кого болеть. И это тот случай, когда олимпийская нейтральность — абсолютно надуманная и ненужная. Как относиться к тому, что МОК запретил нашим синхронисткам купальники с изображением медведя, зато разрешил форму в цветах триколора? Запретил «Калинку», но разрешил Чайковского? Это проблемы олимпийских чиновников, которые к спорту уже не имеют никакого отношения.

То же самое относится и к многострадальному запрету на политические демонстрации. МОК сначала был против, а потом под давлением общественности все-таки разрешил подобные жесты даже на стадионе во время представления участников стартов. Так что как минимум преклоненные колени в поддержку движения Black Lives Matter в Токио точно будут. И это тоже примета нашего времени, как бы мы к этому ни относились.

Президент МОК Томас Бах вряд ли скажет на церемонии закрытия, что это были лучшие Игры в истории. Но точно подчеркнет, что сам факт проведения этой Олимпиады — какой бы она в итоге ни получилась — уже огромная победа. В Токио без всяких преувеличений будет твориться история. Ничего подобного больше нигде и никогда не будет. И в этом смысле всем нам даже повезло стать свидетелями этих Игр. Самых странных и необычных в истории олимпизма.

Чего ждать от нашей сборной в Токио-2020? Прогноз журналистов «СЭ»

Наталья Марьянчик: В Рио-2016 у России было 55 медалей. И это с учетом того, что многие спортсмены прокладывали себе дорогу на Игры через суды, которые тянулись всю первую половину Олимпиады. А команды по легкой и тяжелой атлетике в принципе до Игр не добрались. Сейчас обстановка более благоприятная, даже численно состав нашей делегации заметно вырос — 315 человек против 286 в Рио. Есть и очевидный качественный прогресс в плавании, плюс стабильно ждем золота в фехтовании, борьбе, синхронном плавании и художественной гимнастике. В общем, меньше 60 медалей быть не должно, а это уверенное место в топ-5. Для команды без флага очень даже неплохо.

Тимур Ганеев: Не верю, что мы сможем вернуться в топ-3 общего зачета. У США, Великобритании и Китая более представительная заявка, охватывающая все виды спорта. Плюс наверняка сильно выступит Япония. Мощные сборные у Германии, Италии и Франции. Думаю, что повторение количества золотых медалей Рио-2016 (19) и попадание в топ-5 уже будет в Токио отличным достижением. Если говорить по персоналиям, то больше всего жду золота от боксера Альберта Батыргазиева, от ряда наших пловцов (Климент Колесников, Евгений Рылов, Антон Чупков), от кого-то из наших теннисистов (плюс хорошие шансы в парах и миксте). Не должны подвести борцы, гимнасты и фехтовальщики. Плюс традиционно российские виды спорта — синхронное плавание и художественная гимнастика. Из неочевидных героев очень хочется увидеть на подиуме наших велогонщиков на шоссе (Власов, Сиваков, Закарин) и нашу самую возрастную спортсменку — Инессу Меркулову — в конном спорте. В игровых видах наибольшие шансы на медали у наших гандболисток, ватерполисток и баскетболисток (3×3). А вот в волейболе, не исключено, обе команды вновь останутся без наград.

Олег Шамонаев: Меньше 50 медалей в командном зачете Токио-2020 для сборной России — это провал. Больше 70 — подвиг и гарантированное место в топ-3. Предварительные расклады и статистические выкладки скорее за результат ближе к 70 наградам. Но все же поосторожничаю и назову итог в районе 60 — все-таки непредсказуемые результаты антиковидного тестирования и развал международного календаря в пандемию могут дорого обойтись фаворитам, в том числе и из нашей сборной. Уверен в золоте синхронисток, художественных гимнасток, борцов, фехтовальщиков и пловцов. В остальном — как повезет.

Владимир Иванов: Олимпиада будет максимально странной и безатмосферной. Возможно, худшей в истории. Но Россия выступит хорошо. И не столько из-за того, что чем хуже, тем нам лучше. Подобрались действительно мощные сборные в плавании и гимнастике — сильно медалеемких видах. Плюс три-четыре призовых места должно быть в легкой атлетике. Так что, если в Рио-де-Жанейро у нас было 55 медалей, то в Токио точно можно рассчитывать на 65−70.