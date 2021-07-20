Девиз Олимпийских игр официально изменен
Девиз Олимпийских игр изменен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио (Япония). Его утвердили единогласно.
Девиз Олимпийских игр изменен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио (Япония). Его утвердили единогласно.
Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).
Этот девиз утвердил первый олимпийский конгресс еще в 1894 году. Новый девиз предложен главой МОК Томасом Бахом.
Это эпохальное событие.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.