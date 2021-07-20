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10:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Девиз Олимпийских игр официально изменен

Девиз Олимпийских игр изменен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио (Япония). Его утвердили единогласно.

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Источник: РИА "Новости"

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Ранее он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!»

Этот девиз утвердил первый олимпийский конгресс еще в 1894 году. Новый девиз предложен главой МОК Томасом Бахом.

Это эпохальное событие.
Томас Бах
президент МОК

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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