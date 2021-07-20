Девиз Олимпийских игр официально изменен

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Ранее он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!»

Этот девиз утвердил первый олимпийский конгресс еще в 1894 году. Новый девиз предложен главой МОК Томасом Бахом.

Это эпохальное событие. Томас Бах президент МОК