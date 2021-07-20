Самбо войдет в число олимпийских видов спорта

Помимо самбо, признание МОК получили также Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксерских организаций и Всемирная федерация лакросса.

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Мировое руководство самбо впервые объявило о желании стать олимпийским видом спорта в 2009 году. В 2018-м ему было предоставлено временное признание. Позже президент FIAS Василий Шестаков заявил, что самбо может появиться в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

«Сейчас будем над этим работать. Прямо сейчас обсуждаем, как сделать этот шаг, чтобы мы попали в олимпийскую программу. Сейчас это уже реально, ситуация очень благоприятная. Попасть на Игры в Париж уже сложно, но в Лос-Анджелес, думаю, шансы есть», — сказал Шестаков.

Новость о включении самбо в олимпийскую семью также прокомментировал чемпион Европы по дзюдо Алим Гаданов.

«Самбо — наш национальный вид спорта. Мы все в детстве им занимались. Никогда не различали дзюдо и самбо, это как классическая и вольная борьба. Очень популярный вид спорта и с включением в олимпийскую семью получит колоссальное развитие. Хочется надеяться, что самбо однажды будет включено в программу Олимпиады», — сказал спортсмен.