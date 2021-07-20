Gracenote: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия займет второе место

Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 прогноз является более неопределенным, чем обычно.

Специалисты предполагают, что сборная США вновь возглавит общий зачет, а Россия будет второй. Россия и Япония выиграют больше медалей, чем в Рио-2016, а сборные Китая и Великобритании — меньше, но попадут в топ-5.