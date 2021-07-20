Gracenote: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия займет второе место
Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Токио-2020.
Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Токио-2020.
Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что
Специалисты предполагают, что сборная США вновь возглавит общий зачет, а Россия будет второй. Россия и Япония выиграют больше медалей, чем в Рио-2016, а сборные Китая и Великобритании — меньше, но попадут в топ-5.
Прогнозируемый медальный зачет топ-10 Игр-2020: