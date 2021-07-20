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13:34 (мск), источник: Sports.Ru

Gracenote: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия займет второе место

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Токио-2020.

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Источник: Reuters

Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 прогноз является более неопределенным, чем обычно.

Специалисты предполагают, что сборная США вновь возглавит общий зачет, а Россия будет второй. Россия и Япония выиграют больше медалей, чем в Рио-2016, а сборные Китая и Великобритании — меньше, но попадут в топ-5.

Прогнозируемый медальный зачет топ-10 Игр-2020:

  1. США — 96 медалей (121 — в Рио-2016).
  2. Россия — 68 (56).
  3. Китай — 66 (70).
  4. Япония — 60 (41).
  5. Великобритания — 52 (67).
  6. Нидерланды — 48 (19).
  7. Франция — 42 (42).
  8. Италия — 41 (28).
  9. Австралия — 40 (29).
  10. Германия — 35 (42).
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