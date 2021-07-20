Игры строгого режима. Спортсменам нельзя гулять в Токио, болельщикам — кричать и петь

С 8 июля по 22 августа в Токио действует режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, перенесённые на год Олимпийские игры — 2020 начнутся уже 23 июля.

Привычного праздника спорта с дружескими объятиями, вечеринками и толпами болельщиков не будет. Гулять по городу, общаться с местными и выпивать большими компаниями нельзя.

Также для спортсменов и журналистов разработан свод антиковидных правил, который в печатном виде занимает 70 страниц! Мы выбрали самые интересные ограничения и самые необычные запреты.

Слежка через GPS. За всеми!

Сразу после прилёта в Японию все участники и гости Олимпиады сталкиваются с рядом запретов ограничений. Все они являются мерами по профилактике коронавируса.

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Конечно, среди них есть и вполне привычные для россиян правила вроде ношения маски. Однако в Токио это нужно делать и на улице, а ещё — регулярно измерять температуру, в обязательном порядке пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию.

По прибытии в Токио спортсмены сдают обязательный тест на коронавирус, который непохож на привычный всем мазок из носа или рта. В Японии необходимо сдать слюну в специальную пробирку. Для облегчения процедуры на стенке висит картинка с разрезанным лимоном.

Каждый, кто приезжает на Олимпиаду-2020, должен установить два мобильных приложения. OCHA — своеобразный паспорт, где хранятся все данные по логистике, также в нём необходимо ежедневно заполнять анкету о состоянии здоровья. В этом же приложении отображается специальный QR-код, который является пропуском на олимпийские объекты. Ещё одно приложение COCOA, которое через GPS контролирует все передвижения владельца смартфона и контакты с заражёнными.

15 минут на улице — это максимум!

Спортсменам и журналистам запрещается покидать периметр олимпийских объектов. Проживающим в отеле разрешается выходить на улицу только на 15 минут, например, в магазин. Гулять по городу нельзя. Драконовские меры! Да в некоторых странах в тюрьмах режим более мягкий. Игры строгого режима?

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Первые 14 дней участникам Олимпиады запрещено использовать общественный транспорт, перемещаться по городу можно только на специальных автобусах и такси. С водителями, как и с другими местными жителями членам спортивных делегаций общаться запрещено.

Даже петь и кричать запрещено!

Болельщиков на соревнованиях в Токио не будет. В то же время в некоторых других городах зрителей всё-таки могут впустить на трибуны. Однако сразу после завершения состязания их попросят отправиться прямиком домой. Также болельщикам запрещается подходить к спортсменам за автографами.

При этом иностранных болельщиков на Олимпиаде не будет вообще. Исключений нет даже для членов семей спортсменов.

Также в Токио будет действовать правило, которое регулирует поведение болельщиков на трибуне. Нельзя использовать шумовые инструменты, петь и кричать. Поддерживать спортсменов можно только хлопками. А вот тут уже непонятно — то ли тюрьма, то ли театр. Но точно не стадион.

Употреблять алкоголь можно. Но в одиночестве

Объятия и рукопожатия на церемониях награждения в Токио запрещены. Также не приветствуются и более интимные контакты между спортсменами в Олимпийской деревне. Тем не менее уже ставшей традицией выдача олимпийцам презервативов будет сохранена.

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Пребывание спортсменов в Олимпийской деревне сокращено. Они должны покинуть её через 48 часов после завершения соревнований в своём виде.

Также во время Игр ограничена продажа алкоголя, как и работа баров или ресторанов. В Олимпийской деревне пить алкоголь можно, но только в одиночестве и в своей комнате.

За несоблюдение антиковидных правил предусмотрены штрафы и отстранение от соревнований. В случае грубых нарушений возможна и принудительная депортация из страны.

Некоторые отмечают, что из-за множества запретов и ограничений в Токио нет привычного ощущения праздника и большой вечеринки, присущего предыдущим Олимпиадам.

Или главное — это всё-таки голы, очки и секунды, а не атмосфера единения?