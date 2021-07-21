На Олимпиаде в Токио будут новые молодежные виды спорта. А еще вернутся бейсбол и софтбол

Олимпиада в Токио стартует меньше, чем через три дня. Уже 24 июля мы увидим битву за первые медали, к которой спортсмены готовились пять лет. Но даже раньше начнутся соревнования софтболисток — уже в среду. Эти Игры — одни из самых долгожданных за всю историю. Не только потому, что случился годовой перенос из-за пандемии коронавируса. Но и из-за того, что на этот раз добавлено сразу пять новых дисциплин: карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг.

Казалось бы, еще недавно Олимпийские игры ассоциировались с классическими видами спорта, и простые молодежные увлечения не стояли рядом. И вот сейчас туда едут не только ребята, которые 10 лет назад открывали для себя bmx в российских дворах, но и те, кто начинал свой путь не как профессиональный атлет, а как обычный любитель.

Развитие Олимпийского движения в новом направление — безусловно круто. Такое разнообразие дисциплин сказывается на мировой молодежи, мотивации и увлечении спортом. Ведь еще вчера ты мог серфить для себя, а сегодня — выпадает реальный шанс представлять свою страну на главных мировых соревнованиях. И наблюдать за этим — не менее интересно.

Карате

С 70-х годов японцы бились, чтобы карате включили в олимпийскую программу. И это случилось, но только на один год. После долгих переговоров было решено оставить самые популярные разновидности карате: кумите и ката.

В первом случае — это спарринг с противником, когда за каждое успешное действие спортсмены получают очки. Победителем становится тот, кто к завершению трехминутного турнира зарабатывает больше баллов.

Кате — это «боевой танец», где логично чередуются блоки, удары руками и ногами. В этом случае противники не сталкиваются, а имитируют борьбу, что оценивается судьями по нескольким критериям. Борьба пройдет на Ниппон Будокан — духовном доме японских боевых искусств.

Разыгрывается 8 комплектов наград — для мужчин и женщин в кате и кумите в разных весовых категориях. Россию представит Анна Чернышева из Тольятти.

Скейтбординг

Такое было сложно представить, но бум скейтеров и популярность катания на доске с колесиками довел до Олимпиады. Увы, скейтеров из России в Токио не будет. Самое обидное, что среди россиян есть крутейший скейтбордист Максим Круглов. Парень входил в топ-20 мирового рейтинга, но был дисквалифицирован WADA на четыре года из-за незнания антидопинговых правил.

Один из самых молодежных видов спорта представляет две категории: уличные и парковые соревнования. Первые — проходят через прямой маршрут, похожий на улицу с лестницами, поручнями, бордюрами, склонами. Второй состоит из поверхностей с уклонами и сложными поворотами. Участвуют парни и девушки.

Серфинг

Было бы странно не включить самый летний вид спорта в программу Олимпийских игр, но и это решение добавило проблем организаторам. Например, в самом Токио нет условий для проведения соревнований: серфингисты будут соревноваться на тихоокеанском побережье Японии. А оргкомитет Игр в Париже выступил с заявлением, что условия Франции не соответствуют качественному проведению соревнований, и участникам нужно лететь на Таити. Возвращаясь к Японии: велись разговоры на тему возможных штормов и цунами, но специалисты, отслеживающие сейсмоактивность и погодные условия, считают, что проблем с океаническими волнами не будет. Надеемся.

Будет представлено два комплекта наград — для мужчин и женщин. Задача спортсменов — на 30 минут выходить группами в открытое море на полчаса, и показать, на что они способны. Как минимум, нужно поймать пару волн и продемонстрировать максимально крутые трюки. Члены жюри оценивают сложность, скорость и мощность маневров, определяя результаты по 10-балльной шкале. Россияне классификацию не прошли.

Спортивное скалолазание

Спортивное скалолазание отличается от обычного тем, что проходит на специально подготовленных трассах. Выступление оценивается по трем этапам: скорость подъема, боулдеринг (или лазание по вертикальным блокам) и большее количество очков за сложность и красоту выступления. Формат такого многоборья придумали специально под Игры.

Наша страна может особенно гордиться включением скалолазания в олимпийскую дисциплину, поскольку соревновательный альпинизм на скалах появился именно в Советском Союзе.

Это — единственная новая олимпийская дисциплина, где выступят российские спортсмены. В Токио мы будем болеть за Юлию Каплину, Викторию Мешкову, Алексея Рубцова. Как минимум можем рассчитывать на одну медаль.

Бейсбол и софтбол

Как известно по многим фильмам, бейсбол — национальная и любимая игра жителей США, что позволяет привлечь к Играм огромную аудиторию. Бейсбол и софтбол проводились на Играх в Пекине в 2008 году, и вот спустя 12 лет мы наблюдаем интересный камбэк.

Софтбол — тот же бейсбол с более простыми правилами. Он более массовый, подходит для новичков, мяч — мягче бейсбольного, он летит с более низкой скоростью. Могут играть мужчины и женщины. Но на Олимпиаде было решено проводить только женский софтбол, а классический бейсбол достанется мужчинам.

В соревнования по бейсболу участвуют сборные Японии, Мексики, Доминиканской Республики, Израиля, Республики Корея и США. По софтболу — Японии, США, Канады, Италии, Мексики и Австралии. Наша страна не сильна в этих видах спорта.