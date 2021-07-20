Глава оргкомитета Игр в Токио ответил на слова Мамедова о «средневековье»
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто отреагировал на высказывание первого
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто отреагировал на высказывание первого
«Деревня в первую очередь должна быть удобной для спортсменов и других заинтересованных сторон. Так мы думаем. Что касается нашей Олимпиады, мы считаем, что работаем в соответствии с этими стандартами. Я уверен, что сколько людей, столько и мнений. Нам нужны разные мнения, пожалуйста, высказывайте их, мы хотим учиться на ошибках, хотим стремиться к лучшему», — заявил Муто во время
Ранее главный тренер сборной России заявил РИА Новости, что считает условия в олимпийской деревне в Токио «настоящим средневековьем».
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.