Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
11:26 (мск), источник: ТАСС

В официальных гостиницах Олимпиады в Токио разрешено использовать российские флаги

В Международном олимпийском комитете заявили ТАСС, что ограничения распространяются только на олимпийские объекты в Токио.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?

ТОКИО, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не возражает против использования флага РФ в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

В ряде гостиниц Токио, в том числе в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, размещены российские флаги.

«Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — сказали в пресс-службе.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать как команда Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна страны на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Что должно произойти, чтобы Олимпиаду отменили? Изучаем сценарии
В Гане игрок помешал договорному матчу, умышленно забив автоголы
Поражение Григоряна, чудо-голы в Глазго и Вене: обзор матчей ЛЧ
Адетокунбо повторил рекорд Леброна и Джордана в финалах НБА
Олимпиада уже идет! В Токио-2020 максимум стартов до открытия
Орлов: «Спартак» может составить «Зениту» конкуренцию в сезоне
«Фиорентина» с Кокориным одержала победу со счетом 7:1
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь