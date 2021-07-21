В официальных гостиницах Олимпиады в Токио разрешено использовать российские флаги
В Международном олимпийском комитете заявили ТАСС, что ограничения распространяются только на олимпийские объекты в Токио.
В Международном олимпийском комитете заявили ТАСС, что ограничения распространяются только на олимпийские объекты в Токио.
ТОКИО, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не возражает против использования флага РФ в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявили в
В ряде гостиниц Токио, в том числе в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, размещены российские флаги.
«Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — сказали в
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.