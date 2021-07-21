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11:44 (мск), источник: ТАСС

Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Игр в Токио

По словам генсека кабинета министров Японии, также ожидается, что церемонию посетят министры спорта из 70 стран.

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Источник: Reuters

Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«К настоящему времени мы ожидаем визит глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира», — отметил он. В то же время Като подчеркнул, что итоговое число гостей церемонии открытия все еще согласовывается.

Ранее местные СМИ сообщали, что число VIP-персон, которые посетят церемонию открытия Олимпиады в Токио, было сокращено с десяти тысяч до тысячи.

Открытие прошлых летних Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году посетили лидеры около 40 государств.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

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