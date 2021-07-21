Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Игр в Токио
По словам генсека кабинета министров Японии, также ожидается, что церемонию посетят министры спорта из 70 стран.
По словам генсека кабинета министров Японии, также ожидается, что церемонию посетят министры спорта из 70 стран.
Об этом в среду на регулярной
«К настоящему времени мы ожидаем визит глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира», — отметил он. В то же время Като подчеркнул, что итоговое число гостей церемонии открытия все еще согласовывается.
Ранее местные СМИ сообщали, что число
Открытие прошлых летних Игр в
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.