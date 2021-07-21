МОК открестился от антисекс-кроватей на Олимпиаде в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от
Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от
В МОК рассказали, что кровати были разработаны задолго до пандемии коронавируса и не являются частью мер противодействия заболеванию на Играх. По их словам, использование бумажной мебели направлено на сокращение отходов и демонстрацию возможностей экономики замкнутого цикла.
17 июля стало известно, что МОК утвердил дизайн
Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года