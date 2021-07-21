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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК открестился от антисекс-кроватей на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от антисекс-кроватей на Олимпийских играх в Токио. Заявление организации приводит РИА Новости.

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Источник: AFP 2021

В МОК рассказали, что кровати были разработаны задолго до пандемии коронавируса и не являются частью мер противодействия заболеванию на Играх. По их словам, использование бумажной мебели направлено на сокращение отходов и демонстрацию возможностей экономики замкнутого цикла.

17 июля стало известно, что МОК утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека. Такие кровати выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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