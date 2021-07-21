Олимпиада-2024 в Париже станет первой гендерно равной в истории

«В свете рекомендаций МОК мы бы хотели пойти чуть дальше, чтобы добиться по-настоящему полноценного равенства на Олимпиаде. Начнем с оргкомитета. Мы хотим, чтобы гендерное равенство было не только среди спортсменов, но и среди всех задействованных лиц во время Игр. Сейчас, по нашей оценке, соотношение персонала составляет 70 на 30%», — заявила Мерле.