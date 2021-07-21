Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
12:32 (мск), источник: Газета.Ру

Олимпиада-2024 в Париже станет первой гендерно равной в истории

Директор по спорту организационного комитета Игр Орели Мерле заявила, что летняя Олимпиада-2024 в Париже станет первой гендерно равной в истории.

Наверх
Источник: AP 2021

Об этом она заявила на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Токио.

«В свете рекомендаций МОК мы бы хотели пойти чуть дальше, чтобы добиться по-настоящему полноценного равенства на Олимпиаде. Начнем с оргкомитета. Мы хотим, чтобы гендерное равенство было не только среди спортсменов, но и среди всех задействованных лиц во время Игр. Сейчас, по нашей оценке, соотношение персонала составляет 70 на 30%», — заявила Мерле.

Во время загрузки произошла ошибка.

138-я сессия МОК предшествует открытию летних Олимпийских игр — 2020, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

 Глава ВОЗ назвал возможную причину «перезапуска» пандемии
«Между «Спутником» и Pfizer выбрал бы первую»: что российские звезды думают о прививках
Что должно произойти, чтобы Олимпиаду отменили? Изучаем сценарии
В Гане игрок помешал договорному матчу, умышленно забив автоголы
Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
Лучший матч Янниса в жизни принес «Милуоки» чемпионский титул
Олимпиада уже идет! В Токио-2020 максимум стартов до открытия
Орлов: «Спартак» может составить «Зениту» конкуренцию в сезоне
«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь