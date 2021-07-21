В Токио перед Олимпиадой побит суточный рекорд заражаемости коронавирусом за полгода

Это максимальный показатель с середины января 2021 года, сообщает Kyodo.

В Токио до 22 августа объявлен четвёртый уровень чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

В настоящий момент общее количество положительных тестов на коронавирус непосредственно на Олимпиаде составило 79.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.