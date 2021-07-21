В Токио перед Олимпиадой побит суточный рекорд заражаемости коронавирусом за полгода
21 июля в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры, зафиксировано 1832 новых случаев заражённости коронавирусом.
21 июля в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры, зафиксировано 1832 новых случаев заражённости коронавирусом.
Это максимальный показатель с середины января 2021 года, сообщает Kyodo.
В Токио до 22 августа объявлен четвёртый уровень чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
В настоящий момент общее количество положительных тестов на коронавирус непосредственно на Олимпиаде составило 79.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.