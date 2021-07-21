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12:55 (мск), источник: Матч ТВ

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене.

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Источник: Reuters

Данное решение принято в ходе голосования на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

За проведение Игр в Брисбене проголосовали 72 члена МОК, и только 5 высказались против. 3 представителя комитета воздержались от голосования.

На проведение ОИ-2032 претендовали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

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Напомним, Австралия уже дважды принимала летние Игры: это было в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м — в Сиднее.

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