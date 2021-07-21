Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене.
Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене.
Данное решение принято в ходе голосования на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.
За проведение Игр в Брисбене проголосовали 72 члена МОК, и только 5 высказались против. 3 представителя комитета воздержались от голосования.
На проведение ОИ-2032 претендовали Доха, Будапешт, немецкий регион
Напомним, Австралия уже дважды принимала летние Игры: это было в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м — в Сиднее.