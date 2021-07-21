Чем протоиерей Алексеев помогает сборной России на Олимпиаде в Токио. На Игры он приехал в третий раз
Неожиданный член делегации.
Неожиданный член делегации.
На Олимпиаду вместе со спортсменами приезжают не только тренеры, врачи, массажисты, статистики и другие важные специалисты. Есть в составе делегации и духовник, назначаемый Патриархом Кириллом. На последних Играх (Рио-2016 и Пхенчхан-2018) поддерживать наших атлетов ездил протоиерей Андрей Алексеев.
Настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, директор Воскресной школы и заместитель председателя Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта родился в
Когда ему хотелось идти на речку, а больное горло не позволяло, юный Андрей читал с прабабушкой «Отче наш», и все проходило. Такое случалось с ним дважды. Переезд в 14 лет в Москву, где мама защищала диссертацию по психологии, тоже был большим потрясением для подростка, но и здесь вера сыграла свою роль. Она несколько спасала его от смерти, хотя тогда Алексеев этого еще не осознавал. Вот одна из историй, рассказанная протоиереем на радио «Вера»:
— Строили райком партии у нас, возле дома, где я жил. А мы, мальчишки, дворовые мальчишки, играли… И мы играли, перейдя незаметно на стройку. И вот там был
После службы в армии Алексеев хотел получить образование за границей. Для того, чтобы заработать на учебу в Гарварде, он пек вафли. В итоге все получилось, но добраться до Барселоны, чтобы сесть на пароход и плыть в
— Ночью я просыпаюсь от того, что со мною в номере — закрытом —
На границе у Алексеева возникли проблемы с документами, поэтому ему пришлось вернуться в Париж, чтобы дооформить необходимые. Две недели ничего не происходит, «ночной гость» все еще приходит, даже полицейский на улице говорит молодому парню, что ему нужно вернуться домой. Это стало последней каплей в череде переживаний: Алексеев, несмотря на готовность бумаг, возвращается в Москву. Через три дня после прилета он отправился на первую в жизни исповедь к священнику. Больше с церковью и не разлучается.
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Духовником нашей олимпийской сборной Алексеев стал во многом
На главном старте четырехлетия протоиерей проводит встречи со спортсменами, руководителями делегации, медицинским персоналом, тренерами и другими. Алексеев общается с желающими не только на территории, где оборудована небольшая часовня, но и во время прогулок по деревне, в столовой. Помимо этого духовник проводит молебны и Богослужения.
За время работы с олимпийцами Алексеев издал две книги в серии «Дневник духовника Олимпийской сборной России». Такой же он ведет и из Токио, публикуя заметки на сайте храма, где делится с читателями всем происходящем в столице Японии.