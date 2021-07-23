Японские летчики начертили пять колец в небе над Токио в день открытия Игр
Пилотажная группа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse совершила пролет над токийской мэрией.
Пилотажная группа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse совершила пролет над токийской мэрией.
ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Пилотажная группа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse совершила пролет над токийской мэрией в преддверии начала летних Олимпийских Игр в Токио, церемония открытия которых пройдет в пятницу, передают корреспонденты ТАСС.
Истребители пролетели над районом Синдзюку, где расположена столичная мэрия и где прошла церемония по случаю окончания эстафеты олимпийского огня. Однако зрелище местным жителям омрачила сильная облачность,
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.