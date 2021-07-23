Японские летчики начертили пять колец в небе над Токио в день открытия Игр

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Пилотажная группа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse совершила пролет над токийской мэрией в преддверии начала летних Олимпийских Игр в Токио, церемония открытия которых пройдет в пятницу, передают корреспонденты ТАСС.

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Истребители пролетели над районом Синдзюку, где расположена столичная мэрия и где прошла церемония по случаю окончания эстафеты олимпийского огня. Однако зрелище местным жителям омрачила сильная облачность, из-за которой не все фигуры пилотажа были видны. Летчики Blue Impulse совершили три пролета — дважды они прочертили разноцветные линии, один раз — вывели в небе олимпийские кольца, которые, однако, из-за облачности, также не были полностью видны из многих районов Токио.