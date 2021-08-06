Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОК
На должность была избрана финская хоккеистка Эмма Терхо.
На должность была избрана финская хоккеистка Эмма Терхо.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Исинбаева сообщила в Instagram.
Председателем комиссии спортсменов, по данным портала Inside the Games, была избрана единственная конкурентка Исинбаевой финская хоккеистка Эмма Терхо.
«Трагедии нет, все в порядке. Значит, еще не время», — сказала Исинбаева.
Исинбаева вошла в комиссию спортсменов в 2016 году. Она является победительницей Олимпиады (2004, 2008), также в ее активе бронзовая награда Игр (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Исинбаевой принадлежит мировой рекорд (5,06 м) в прыжках с шестом.
Терхо 39 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр. Терхо входит в координационную комиссию зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.