Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОК

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Исинбаева сообщила в Instagram.

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Председателем комиссии спортсменов, по данным портала Inside the Games, была избрана единственная конкурентка Исинбаевой финская хоккеистка Эмма Терхо.

«Трагедии нет, все в порядке. Значит, еще не время», — сказала Исинбаева.

Исинбаева вошла в комиссию спортсменов в 2016 году. Она является победительницей Олимпиады (2004, 2008), также в ее активе бронзовая награда Игр (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Исинбаевой принадлежит мировой рекорд (5,06 м) в прыжках с шестом.