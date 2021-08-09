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9 августа, источник: Vesti.kz

«Итоговый результат не соответствует спортивному потенциалу Казахстана». Токаев подвел итоги Олимпиады-2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал выступление национальной сборной на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: akorda.kz

Глава государства поздравил призеров Олимпиады, но отметил, что итоговый результат не соответствует спортивному потенциалу страны и большим средствам, которые были выделены на развитие спорта. Кроме того, Президент заявил о необходимости срочных и эффективных реформ в спорте.

«В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок.

Однако итоговый результат национальной команды — 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете — не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта.

Выступление национальной сборной на Олимпиаде свидетельствует в пользу срочных, эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Следует уделить внимание развитию массового и детского спорта и на этой основе стремиться к достижению выдающихся успехов на мировой арене, — написал Президент в твиттере.

Также Токаев отметил, что необходимо извлечь уроки из Олимпиады в Токио и добиться результатов, которые оправдают ожидания людей на следующих Играх в Париже.

Напомним, бронзовыми призерами в Токио-2020 стали: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева, дзюдоист Елдос Сметов и борец вольного стиля Нурислам Санаев.

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