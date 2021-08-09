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9 августа, источник: Sport24

«Вы — настоящие герои, низкий вам поклон. Вами гордится вся Россия и весь мир»: Матыцин — олимпийцам

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал героями спортсменов, принявших участие в Олимпиаде в Токио. Он отметил, что российские атлеты на Играх-2020 дали возможность снова почувствовать гордость за свою страну.

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Источник: Sport24

«Уважаемые друзья, спортсмены, тренеры. Я переполнен эмоциями. Великое счастье быть сегодня с вами. Мы еще раз доказали, что мы сильные и все можем. Мы преодолели очень сложные годы подготовки к этим играм — целых 5 лет.

Я хочу сегодня сказать огромное спасибо всей нашей спортивной команде России и каждому в отдельности: спортсменам, тренерам, родственникам и болельщикам. Спасибо за поддержку всех спортсменов, которые выступали без зрителей. Вы — настоящие герои. Низкий вам поклон. Вами гордится вся Россия и весь мир. Мы демонстрируем единство, честный и чистый спорт. Вы дали нам возможность снова почувствовать гордость за нашу страну! — передает слова Матыцина с концерта в честь олимпийцев на Красной площади корреспондент Sport24 Денис Николаев.

На Олимпиаде в Японии российские спортсмены завоевали 71 медаль (20−28−23), заняв 5-е место в общем зачете.

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