Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все
Об этом РИА Новости сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский. Он отметил, что участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.
С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции
Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.
Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики