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10 августа, источник: Спорт РИА Новости

Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными, атлетов проверяли ежедневно.

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Об этом РИА Новости сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский. Он отметил, что участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.

С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.

Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.

Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

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