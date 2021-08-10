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10 августа, источник: Спорт РИА Новости

Олимпиада в Токио была смешной

Собрали главные мемы из Японии.

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Кровати из картона

Своим первым мемом Игры в Токио обзавелись еще до официального старта. Участники соревнований по прибытии в олимпийскую деревню обнаружили в своих комнатах странную мебель, а именно — кровать, сделанную из картона. Организаторы в ответ на удивление атлетов и тренеров оперативно успокоили их: во время сна кровать под спортсменами не развалится. Произойти несчастный случай может лишь при резких движениях и превышении установленной нагрузки. Создатели мебели таким образом попросили атлетов отказаться от занятий сексом и иных физических контактов друг с другом, тем самым минимизировав риски распространения коронавируса. Именно поэтому кровати и были названы «антисекс».

Естественно, любопытные спортсмены проверили кровати на прочность. Среди них оказалась и российская пловчиха Юлия Ефимова. Но сломать на первый взгляд ненадежную конструкцию удалось только израильтянам: на это потребовалось аж девять олимпийцев.

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Япония против секса, хотя тысячи презервативов спортсменам все же выдали. Просто так

В продолжение темы о запрете заниматься сексом на Олимпиаде забавной оказалась история и с презервативами. По традиции организаторы выдают спортсменам средства контрацепции, и в Токио ее прерывать не стали. Всего атлетам выдали порядка 150 тысяч презервативов! Правда, пользоваться ими по назначению атлетам не разрешили и подарили их им в качестве сувенира.

Впрочем, не всем такая «побрякушка» оказалась нужна просто для того, чтобы привезти ее домой, как говорится, на память. Например, австралийская пловчиха на каноэ Джессика Фокс с помощью презерватива починила свое судно и одержала на нем победу в соревнованиях по гребному слалому. Лайфхак, который мы заслужили.

@jessfoxcanoe

How kayakers use condoms ???‍♀️ #kayaktips #hacksandtips #diy #carbonrepair #carbon #tokyo2020 #olympicgames

♬ original sound - jess fox

Человек-пиктограмма

Мы уже привыкли к тому, что на церемониях открытия Игр спортсмены и представители делегаций стараются выделиться своими нарядами и необычным внешним видом. Но на этот раз их превзошли непосредственно участники шоу.

Одним из главных героев Олимпиады стал актер, который изобразил пиктограммы всех видов спорта, включенных в программу соревнований. Человек в бело-синем костюме и со скрытым лицом позднее даже выступил на пресс-конференции, что выглядело очень забавно.

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Сумоист, пугающий лошадей

Япония у граждан других стран ассоциируется много с чем, и с сумо в том числе. Соревнования сумоистов пока не входят в олимпийскую программу, но японцы все равно не обошлись без упоминания своего традиционного вида единоборств. Так, статую сумоиста было решено разместить на арене, где проводились скачки. Причем не где-нибудь, а прямо у барьера.

Жокеи к такому оформлению отнеслись негативно, ведь их выступления были испорчены: лошади на подходе к барьеру пугались лишь от одного вида сумоиста и отказывались исполнить прыжок.

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Пощечина на заказ

Удивительным перформансом запомнилась немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос. Перед тем, как выйти на поединок с представительницей Венгрии Софи Езбаш в рамках 1/16 финала олимпийского турнира, спортсменка попросила своего тренера… ударить ее. Наставник ни разу не колебался и отвесил подопечной пару пощечин. «Зачем?» — спросите вы. А немка ответит, что таким образом она заряжается на бои.

Правда, на этот раз ритуал не сработал. Трайдос без шансов уступила своей сопернице и попрощалась с Токио.

«Видимо, этого оказалось недостаточно. То, что сделал мой тренер, является моей прихотью. Это меня заряжает!» — написала немка в своем Instagram.

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Дело Майка Тайсона живет

На Олимпиаде в Токио объявился главный фанат Майка Тайсона. В 1/8 финала боксерского турнира в весовой категории до 91 кг марокканец Юнес Баллой понял, что одолеть новозеландца Дэвида Ньика по правилам ему не удастся, а потому решил укусить оппонента. Но даже этот момент не увенчался для него успехом: соперник нерадивого косплеера Железного Майка увернулся от неприятного укуса и лишь оставил немного пота на языке голодного зубастика.

Рефери данный момент проигнорировал, но вряд ли Ньик особо по этому поводу переживает. Ухо у него осталось на месте, Баллоя он одолел с уверенным счетом 5:0, а по итогам олимпийского турнира стал бронзовым призером.

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Пока одни создают мемы, бразильцы повторяют уже существующие

Наверняка многие из вас видели в интернете коллаж со спортсменом, который при завоевании бронзовой награды радуется так, будто именно он стал победителем: кусает медаль, целует девушку, которая ее ему вручила, демонстрирует всему миру свое величие, а затем пьет шампанское, пока занявшие первое и второе места атлеты с некоторым удивлением наблюдают за ним. На Олимпиаде в Токио эта картинка стала реальной.

32-летний бразилец Бруно Фратус финишировал третьим в 50-метровке вольным стилем и впервые в своей карьере стал олимпийским призером. Этому событию он радовался так сильно, что почти со 100%-ной точностью повторил вышеописанный мем.

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«Ведьмаку заплатите…»

Россиянка Виталина Бацарашкина не только порадовала нас своими успехами в стрельбе из пневматического пистолета (золото и серебро), но и вернула на пару лет назад. Особенно жителей Омска, которые теперь то и дело напевают песню Лютика из сериала «Ведьмак». Строчка «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» еще в 2019-м была одной из самых цитируемых, и вот теперь это повторяется с новой силой.

Почему? Всему виной ведьмачий медальон, в котором Бацарашкина участвовала в олимпийских соревнованиях.

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Олимпийский чемпион Токио Рылов: плакать хочу, не дали выйти на награждение в маске с котиком

«Я просто котиков люблю»

Запомнился необычным атрибутом и российский пловец Евгений Рылов, завоевавший в Токио две золотые медали и одну серебряную.

Его главной частью экипировки стала маска с изображением кошачьей морды. Что удивительно, в ней россиянину организаторы почему-то запретили принимать участие в церемонии награждения.

Как и в случае с Бацарашкиной, в аэропорту Рылову также оказали особый прием: десятки болельщиков встретили олимпийского чемпиона в таких же масках, что было очень мило и забавно. Даже Вячеслав Фетисов поучаствовал в перформансе.

Темнокожий украинец станцевал гопак, французы — канкан

Победы на Играх — это еще и повод продемонстрировать свои танцевальные таланты. Вот, например, украинский борец Жан Беленюк, ставший победителем турнира в весовой категории до 87 кг, отпраздновал свой триумф исполнением гопака — традиционного украинского танца.

«Я в детстве ходил на украинские народные танцы. Хоть меня оттуда и выгнали, потому что я был недостаточно растянутый, я говорил, что если выиграю Олимпиаду, то станцую», — рассказывал он.

Про традиции не забыли и французские волейболисты, которые, увы, обыграли российскую сборную в финале. Прямо на площадке «трехцветные» собрались в круг и исполнили вместе с тренерами канкан.

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Канадская пловчиха стала чемпионкой, но узнала об этом не сразу

На Олимпиаду 21-летняя канадская пловчиха Мэгги Макнил приехала в статусе чемпионки мира на дистанции 100 метров баттерфляем и в этой же дисциплине претендовала на победу в столице Японии. И своего триумфа она в итоге добилась: китаянку Чжан Юйфэй канадка опередила на 0,05 секунды и завоевала свое первое олимпийское золото в карьере.

Забавно, но об историческом успехе Макнил узнала не сразу. Дело в том, что у пловчихи имеются проблемы со зрением, а участвовать в заплывах в очках и контактных линзах строго не рекомендуется. Вглядываясь в информацию на табло, спортсменка с трудом увидела свою фамилию на первой строчке. Ее реакция бесценна.

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Не только бабушки занимаются вязанием

Представители водных видов спорта вообще стали главными героями мемов прошедших Игр. Главный из них — конечно же, синхронист Том Дейли. Британец известен тем, что в 2013 году совершил камин-аут. Олимпиада в Токио стала уже третьей в его карьере, и из Японии он привезет домой две награды: бронзовую и золотую. А вместе с медалями Дейли также прихватит с собой и связанную своими же руками одежду.

Видео и фотографии с участием спортсмена, который во время соревнований вяжет то шапочку, то чехол для медали, то еще какой-то аксессуар завирусились так сильно, что хобби атлета стало поводом для жарких дискуссий.

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