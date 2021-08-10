Познер прокомментировал поражение Авериной на Олимпиаде в Токио
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал поражение российской гимнастки Дины Авериной в борьбе за золото на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщило издание NEWS.ru.
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал поражение российской гимнастки Дины Авериной в борьбе за золото на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщило издание NEWS.ru.
Познер заявил, что художественная гимнастика — сложный вид спорта, ведь в ней победители определяются по решению судей. «Все виды спорта, где нет четкого, конкретного результата в виде секунд, минут, сантиметров, метров, где победители определяются по мнению судьи, причем не одного, а целого ряда судей, — оцениваются субъективно. И я понимаю, что между судьями при принятии решения могут быть разногласия», — объяснил он.
Сам Познер назвал себя «просто зрителем». «Я с удовольствием смотрю художественную гимнастику, и мне может показаться, что
Соревнования в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике прошли на Олимпиаде в Токио 7 августа. Победительницей стала израильтянка Ашрам, второе место с отставанием в 0,150 балла заняла Дина Аверина. Ее