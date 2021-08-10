Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана

В одном из комментариев в связи со скандальными оценками судей на Олимпиаде в Токио глава нашей художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сказала следующее: «Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание». Зачем же нужно было давать судьям такое задание? Кто это сделал? И почему именно победы россиянок не давали покоя судьям и тем, кто ими управлял? Возможно, ответы на эти вопросы кроются в новости, проскочившей в информационных лентах во время Игр-2021 практически незамеченной.

Новость эта состояла в том, что теперь исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил право убирать виды спорта из олимпийской программы без одобрения всех членов МОК (их более сотни, они собираются крайне редко и очень консервативны). Теперь исполком организации, в который входит всего 15 человек, может решить судьбу вида спорта самостоятельно. Формально причиной для исключения могут стать действия международной федерации, если «ее политика наносит вред олимпийскому движению». Только с такой размытой формулировкой под ударом может оказаться любой вид — от футбола и тенниса до серфинга и художественной гимнастики.

Поражение Авериных — заказ против гегемонии России?

Уровень развития вида спорта на планете вместе с гендерным равенством и доступностью широким массам — три столпа, на которые теперь опирается МОК в отборе кандидатов в олимпийскую программу. Недаром перед Играми в Токио впервые за век изменили олимпийский девиз. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее и вместе». Новый пункт может стать самым дискуссионным. К примеру, есть мнение, что скандал с судейством в художественной гимнастике — это попытка Международной федерации художественной гимнастики повысить свою значимость в глазах МОК.

Художественная гимнастика дебютировала на Играх в 1984 году. Тогда победила канадка Лори Фанг, но выиграла она на фоне бойкота соревнований странами соцлагеря. А ведь уже тогда в мире «художки» безраздельно правили спортсменки из СССР. В 1988 году выигрывает наша Марина Лобач, в 1992 году — Александра Тимошенко из команды СНГ, в 1996 — Екатерина Серебрянская с Украины. Но спустя пять лет после распада Союза назвать ее полноценной иностранкой тяжело. И вот уже с 2000 года двадцать лет побеждали исключительно представители России. Понятное дело, что рано или поздно это доминирование должно было вызвать недовольство не только соперниц, но и чиновников Международной федерации гимнастики (FIG).

«Нельзя выигрывать все. Иначе надо вид спорта закрывать, — говорила три года назад по итогам чемпионата Европы-2018 Ирина Винер-Усманова. — Очень хорошо, что выиграли медали и Италия, и Болгария, и Азербайджан, и Украина, это очень хорошо, и я очень этому рада». Похожей позиции придерживаются и в синхронном плавании. Там Россия даже не заявляется на ряд неолимпийских дисциплин чемпионатов мира — с той целью, чтобы у других стран был шанс стать в них чемпионами. Только, похоже, подобный размен в гимнастике больше не проходит, и вопрос о «расширении географии чемпионов» начали решать прямо на Олимпийских играх. Вполне вероятно, что судьи в Токио хотели (пусть и весьма извращенным образом) спасти художественную гимнастику. Потому что сейчас практически ни один вид спорта не может быть уверен, что место в программе ОИ-2028 ему гарантировано.

Задуматься о санкциях МОК заставили тяжелая атлетика и бокс

Особые полномочия исполком МОК запросил на фоне скандала вокруг Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). МОК выдвинул в адрес этой организации ряд требований по реформированию, только перемен до сих пор не видит. В итоге тяжелая атлетика может быть исключена из программы уже следующей летней Олимпиады — Игр 2024 года в Париже. Пока чиновники МОК начали с ограничения тяжелоатлетов в количестве комплектов медалей и квот. Тяжелая атлетика погрязла в допинговых и коррупционных скандалах, которые напрямую влияют на имидж олимпийского движения. А значит, согласно новым правилам, могут быть спокойно удалены из программы Игр. Еще один проблемный вид — бокс. Из-за дисквалификации международной федерации МОК был вынужден проводить турнир в Токио самостоятельно. И надолго ли здесь хватит терпения олимпийского руководства — вопрос.

В рискованной зоне сейчас и греко-римская борьба. МОК хочет делать Игры более прибыльными, интересными разной аудитории и статусными. У борьбы же строгие правила, из-за которой страдает зрелищность. В качестве альтернативы предлагается пляжная борьба- ее уже опробовали на Юношеской олимпиаде, полигоне для экспериментов МОК. Якобы она ближе к молодежи, на которую в последнее время спортивные власти и стараются переключить внимание. Иначе как объяснить появление в программе Игр скейтбординга и брейк-данса. Проблемы с борьбой возникали еще весной 2013 года, когда ее не включили в предварительный список дисциплин для Игр-2020. Тогда на МОК надавил удивительный во всех смыслах союз — Россия, США, Иран и Япония. Воевать с этими державами, замещая борьбу роликовым спортом или сквошем, МОК не стал. Но безоблачным будущее греко-римской сейчас все равно не кажется.

Из программы Олимпиад уже удаляли теннис и регби

Сегодня летняя Олимпиада перенасыщена, а стоимость проведения Игр переваливает за любые разумные границы. Но МОК не останавливается в попытках завоевать новые рынки и аудиторию, порой добавляя в программу совершенно удивительные дисциплины. Туда то включают, то снова убирают бейсбол, на один раз (видимо, чтобы японцы меньше митинговали) пригласили карате, а перед Олимпиадой 2032 года вообще задумываются о нетболе — странной разновидности баскетбола, популярной в Австралии. Но даже в МОК понимают, что бесконечно расширять программу не получится и, добавляя очередную экзотическую дисциплину, придется отказаться от одного из классических видов спорта. Раньше исключать виды было сложно бюрократически — приходилось годами ждать сессии МОК и договариваться огромным количеством людей. Теперь все полномочия — в руках исполкома МОК.

Вполне возможно, что с новой стратегией Игры будут больше напоминать не монолит, а сборную солянку. Веселый фестиваль, где виды спорта будут чередовать каждые Игры. Без особых переживаний станут убирать одни и добавлять другие. В принципе, такой период в истории олимпийского движения уже был — в начале XX века. Тогда на Олимпиаде разыгрывали медали и в баскской пелоте, и в крикете, и в водно-моторном спорте. Потом больше чем на 60 лет исключали теннис и регби. Что сегодня мешает вместо борьбы или художественной гимнастики добавить киберспорт или автогонки? Только Хартия МОК, которую, как мы поняли после истории с антиполитической 50-й статьей, можно легко поменять «по просьбам спортсменов».

Пока что связь между оценками Авериных и опасениями FIG за олимпийское будущее художественной гимнастики — только предположение. Но уже давно очевидно, что в желании максимально увеличить прибыль олимпийского движения о судьбах спортсменов чиновники думают в последнюю очередь. Их точно не волнует крушение надежд ни сестер Авериных, ни гимнасток, которые сейчас только начитают карьеру и у которых в будущем, возможно, просто не окажется возможности поехать на Олимпиаду.