Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
Не исключено, что международную федерацию напугало намерение МОК резко обновить олимпийскую программу.
Не исключено, что международную федерацию напугало намерение МОК резко обновить олимпийскую программу.
В одном из комментариев в связи со скандальными оценками судей на Олимпиаде в Токио глава нашей художественной гимнастики Ирина
Новость эта состояла в том, что теперь исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил право убирать виды спорта из олимпийской программы без одобрения всех членов МОК (их более сотни, они собираются крайне редко и очень консервативны). Теперь исполком организации, в который входит всего 15 человек, может решить судьбу вида спорта самостоятельно. Формально причиной для исключения могут стать действия международной федерации, если «ее политика наносит вред олимпийскому движению». Только с такой размытой формулировкой под ударом может оказаться любой вид — от футбола и тенниса до серфинга и художественной гимнастики.
Уровень развития вида спорта на планете вместе с гендерным равенством и доступностью широким массам — три столпа, на которые теперь опирается МОК в отборе кандидатов в олимпийскую программу. Недаром перед Играми в Токио впервые за век изменили олимпийский девиз. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее и вместе». Новый пункт может стать самым дискуссионным. К примеру, есть мнение, что скандал с судейством в художественной гимнастике — это попытка Международной федерации художественной гимнастики повысить свою значимость в глазах МОК.
Художественная гимнастика дебютировала на Играх в 1984 году. Тогда победила канадка Лори Фанг, но выиграла она на фоне бойкота соревнований странами соцлагеря. А ведь уже тогда в мире «художки» безраздельно правили спортсменки из СССР. В 1988 году выигрывает наша Марина Лобач, в 1992 году — Александра Тимошенко из команды СНГ, в 1996 — Екатерина Серебрянская с Украины. Но спустя пять лет после распада Союза назвать ее полноценной иностранкой тяжело. И вот уже с 2000 года двадцать лет побеждали исключительно представители России. Понятное дело, что рано или поздно это доминирование должно было вызвать недовольство не только соперниц, но и чиновников Международной федерации гимнастики (FIG).
«Нельзя выигрывать все. Иначе надо вид спорта закрывать, — говорила три года назад по итогам чемпионата Европы-2018 Ирина
Особые полномочия исполком МОК запросил на фоне скандала вокруг Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). МОК выдвинул в адрес этой организации ряд требований по реформированию, только перемен до сих пор не видит. В итоге тяжелая атлетика может быть исключена из программы уже следующей летней Олимпиады — Игр 2024 года в Париже. Пока чиновники МОК начали с ограничения тяжелоатлетов в количестве комплектов медалей и квот. Тяжелая атлетика погрязла в допинговых и коррупционных скандалах, которые напрямую влияют на имидж олимпийского движения. А значит, согласно новым правилам, могут быть спокойно удалены из программы Игр. Еще один проблемный вид — бокс.
В рискованной зоне сейчас и
Сегодня летняя Олимпиада перенасыщена, а стоимость проведения Игр переваливает за любые разумные границы. Но МОК не останавливается в попытках завоевать новые рынки и аудиторию, порой добавляя в программу совершенно удивительные дисциплины. Туда то включают, то снова убирают бейсбол, на один раз (видимо, чтобы японцы меньше митинговали) пригласили карате, а перед Олимпиадой 2032 года вообще задумываются о нетболе — странной разновидности баскетбола, популярной в Австралии. Но даже в МОК понимают, что бесконечно расширять программу не получится и, добавляя очередную экзотическую дисциплину, придется отказаться от одного из классических видов спорта. Раньше исключать виды было сложно бюрократически — приходилось годами ждать сессии МОК и договариваться огромным количеством людей. Теперь все полномочия — в руках исполкома МОК.
Вполне возможно, что с новой стратегией Игры будут больше напоминать не монолит, а сборную солянку. Веселый фестиваль, где виды спорта будут чередовать каждые Игры. Без особых переживаний станут убирать одни и добавлять другие. В принципе, такой период в истории олимпийского движения уже был — в начале XX века. Тогда на Олимпиаде разыгрывали медали и в баскской пелоте, и в крикете, и в
Пока что связь между оценками Авериных и опасениями FIG за олимпийское будущее художественной гимнастики — только предположение. Но уже давно очевидно, что в желании максимально увеличить прибыль олимпийского движения о судьбах спортсменов чиновники думают в последнюю очередь. Их точно не волнует крушение надежд ни сестер Авериных, ни гимнасток, которые сейчас только начитают карьеру и у которых в будущем, возможно, просто не окажется возможности поехать на Олимпиаду.
Рустам Имамов
Олег Шамонаев