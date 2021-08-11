Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
18Сборная России вернулась из Токио
11 августа, источник: Чемпионат.com

В Северной Корее стартовала трансляция олимпийских соревнований с опозданием на три недели

Государственное телевидение Северной Кореи показало репортаж об Олимпийских играх в Токио во вторник, через несколько дней после церемонии закрытия, сообщает NK News.

Наверх
Источник: Reuters

Центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало 70 минут матча женского футбольного группового этапа между Великобританией и Чили, сыгранного почти тремя неделями ранее 21 июля, без комментариев и в низком разрешении, что вызвало вопросы о том, как были получены эти кадры.

В прошлые годы Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) предлагал Пхеньяну (КНДР) официально лицензированную трансляцию с Игр в рамках партнёрства с южнокорейской вещательной компанией SBS. ABU не ответил на запрос СМИ, предоставил ли он Пхеньяну какие-либо трансляции соревнований в Токио в этом году.

Читайте также
Южная Корея направила в МОК предложение о проведении Олимпиады-2032 совместно с КНДР

Трансляция во вторник стала первой видеозаписью Олимпийских игр 2020 года в Токио, широко показанной гражданам Северной Кореи, которым запрещён доступ к Интернету или международным телеканалам. В Северной Корее есть ещё один спортивный канал, доступный только в цифровом формате, который, возможно, показывал освещение Олимпийских игр, но он не является широко доступным для населения и недоступен за рубежом.

Для Северной Кореи нет ничего необычного в том, чтобы лишать своих граждан освещения Олимпийских игр или международных турниров по другим видам спорта, и когда такое освещение показывают по KCTV, обычно оно выходит в эфир неделями или даже годами позже.

В этом году у КНДР меньше стимулов для освещения Игр в прямом эфире, поскольку спортсмены этой страны не участвуют в Олимпиаде. В апреле Северная Корея объявила, что отказывается от участия в Олимпийских играх в Токио, сославшись на озабоченность по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Сборная России объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2022
«В атаке столб больше не нужен». Уткин – о составе сборной
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
Общий долг «Барселоны» составляет почти 1,5 млрд евро
Карпин: Конфликт с Дзюбой не то, что исчерпан – мне не до этого
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь