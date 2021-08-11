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11 августа, источник: Спорт-Экспресс

Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио.

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Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Орден Почета присвоен гимнасту Денису Аблязину, фехтовальщице Инне Дериглазовой, борцу Абдулрашиду Садулаеву, а также синхронисткам Марии Шурочкиной, Владе Чигиревой и Светлане Колесниченко.

Ордена Дружбы удостоены 26 российских олимпийцев, завоевавших золотые медали, а также гимнастка Дина Аверина.

Напомним, что медальный зачет Игр-2020 выиграла сборная США, у которой 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

На втором месте Китай (38−32−18), замкнула тройку Япония (27−14−17). Россия заняла пятое место (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).

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