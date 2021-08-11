Forbes назвал страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады

На втором месте — США (7,84 миллиона долларов при 39 золотых, 41 серебряных, 33 бронзовых медалях). Третья — Франция (6,51 миллиона долларов при 10 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалях). На пятой строчке расположился Тайвань — 4,92 миллиона долларов (2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей). Отмечается, что издание не смогло получить данные по команде ROC (Олимпийского комитета России), а потому россияне не вошли в список.