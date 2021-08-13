Лавров заявил о планах России побороться за Олимпиаду-2036
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна может принять Олимпийские игры в 2036 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна может принять Олимпийские игры в 2036 году.
Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпийских игр 2036 года. Среди возможных городов, которые могли бы принять Игры — Казань и
Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в
«Готовятся заявки, — заявил министр. — Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему». Он также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду на своей земле. «Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что другими потенциальными кандидатами на проведение Игр-2036 могут стать Лондон, Стамбул, Берлин,
В 2024 году летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 — в