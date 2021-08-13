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13 августа, источник: Sport24

Правительство России утвердило распоряжение о денежных вознаграждениях для победителей и призеров Олимпийских игр

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпийских игр в Токио.

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Источник: РИА "Новости"
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Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль устанавливается на уровне 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, сообщается на сайте government.ru.

По общему количеству медалей российские спортсмены заняли третье место на Олимпийских играх в Токио.

Россияне завоевали 71 золотую медаль (20 — золото, 28 — серебро, 23 — бронза). Больше медалей только у США (113) и Китая (88).

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