Правительство России утвердило распоряжение о денежных вознаграждениях для победителей и призеров Олимпийских игр

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Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль устанавливается на уровне 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, сообщается на сайте government.ru.

По общему количеству медалей российские спортсмены заняли третье место на Олимпийских играх в Токио.