Стало известно, кто из олимпийцев вызывал у россиян гордость и восхищение на Играх

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«Большинство российских зрителей Олимпиады (63%) считают выступление нашей сборной успешным, 30% назвали его отличным. Отрицательно оценили выступление сборной 5% опрошенных россиян. Половина тех, кто следил за Олимпиадой (51%), ответили, что выступление российской сборной соответствовало их ожиданиям, 30% сообщили, что сборная выступила лучше ожиданий, а 11% — что хуже», — говорится в сообщении.

Отметим, что гордость и восхищение у россиян вызвали выступления сестер Дины и Арины Авериных (14%), легкоатлетки Марии Ласицкене (5%), синхронисток (10%), гимнастов (10%) и борцов (7%).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.