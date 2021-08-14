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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, кто из олимпийцев вызывал у россиян гордость и восхищение на Играх

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне оценили выступление отечественных атлетов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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«Большинство российских зрителей Олимпиады (63%) считают выступление нашей сборной успешным, 30% назвали его отличным. Отрицательно оценили выступление сборной 5% опрошенных россиян. Половина тех, кто следил за Олимпиадой (51%), ответили, что выступление российской сборной соответствовало их ожиданиям, 30% сообщили, что сборная выступила лучше ожиданий, а 11% — что хуже», — говорится в сообщении.

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Отметим, что гордость и восхищение у россиян вызвали выступления сестер Дины и Арины Авериных (14%), легкоатлетки Марии Ласицкене (5%), синхронисток (10%), гимнастов (10%) и борцов (7%).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

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