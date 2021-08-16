Грузинский дзюдоист-паралимпиец напал на охранника гостиницы в Токио (Kyodo)
Полиция Японии задержала члена сборной Грузии по дзюдо, прилетевшего в Токио для участия в Паралимпийских играх, сообщает агентство Kyodo.
Полиция Японии задержала члена сборной Грузии по дзюдо, прилетевшего в Токио для участия в Паралимпийских играх, сообщает агентство Kyodo.
Паралимпиец, чье имя не называется, толкнул 60-летнего сотрудника охраны, в результате чего тот получил перелом ребра. Инцидент произошел в отеле, где дзюдоист находился на карантине, так как у одного из членов грузинской команды был обнаружен коронавирус.
По информации источника, охранник получил серьезную травму после того, как сделал замечание дзюдоисту и группе грузинских спортсменов
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.