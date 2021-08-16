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12:56 (мск), источник: Sports.Ru

Грузинский дзюдоист-паралимпиец напал на охранника гостиницы в Токио (Kyodo)

Полиция Японии задержала члена сборной Грузии по дзюдо, прилетевшего в Токио для участия в Паралимпийских играх, сообщает агентство Kyodo.

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Паралимпиец, чье имя не называется, толкнул 60-летнего сотрудника охраны, в результате чего тот получил перелом ребра. Инцидент произошел в отеле, где дзюдоист находился на карантине, так как у одного из членов грузинской команды был обнаружен коронавирус.

По информации источника, охранник получил серьезную травму после того, как сделал замечание дзюдоисту и группе грузинских спортсменов из-за сильного шума.

Ожидается, что грузинский спортсмен будет отстранен от Игр.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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