Грузинский дзюдоист-паралимпиец напал на охранника гостиницы в Токио (Kyodo)

Паралимпиец, чье имя не называется, толкнул 60-летнего сотрудника охраны, в результате чего тот получил перелом ребра. Инцидент произошел в отеле, где дзюдоист находился на карантине, так как у одного из членов грузинской команды был обнаружен коронавирус.