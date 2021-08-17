В Токио начала работу паралимпийская деревня
ТОКИО, 17 авг — РИА Новости. Паралимпийская деревня в Токио начала работу во вторник в преддверии открывающихся через неделю Паралимпийских игр, передают японские СМИ.
ТОКИО, 17 авг — РИА Новости. Паралимпийская деревня в Токио начала работу во вторник в преддверии открывающихся через неделю Паралимпийских игр, передают японские СМИ.
В деревне оборудовано около 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.
Согласно установленным правилам, паралимпийцы будут заселяться в деревню за пять дней до дня соревнований, в которых они участвуют, а по их завершении — покинут ее территорию в течение двух суток.
Ежедневно атлетам будет необходимо проходить тестирование на коронавирус.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.