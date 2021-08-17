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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Токио начала работу паралимпийская деревня

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости. Паралимпийская деревня в Токио начала работу во вторник в преддверии открывающихся через неделю Паралимпийских игр, передают японские СМИ.

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Источник: Reuters

Из-за действующих ограничений по коронавирусу в условиях режима чрезвычайной ситуации открытие деревни прошло без торжественных мероприятий. Аналогичным образом месяц назад открывалась и Олимпийская деревня.

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В деревне оборудовано около 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.

Согласно установленным правилам, паралимпийцы будут заселяться в деревню за пять дней до дня соревнований, в которых они участвуют, а по их завершении — покинут ее территорию в течение двух суток.

Ежедневно атлетам будет необходимо проходить тестирование на коронавирус.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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