В Токио начала работу паралимпийская деревня

Из-за действующих ограничений по коронавирусу в условиях режима чрезвычайной ситуации открытие деревни прошло без торжественных мероприятий. Аналогичным образом месяц назад открывалась и Олимпийская деревня.

В деревне оборудовано около 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.

Согласно установленным правилам, паралимпийцы будут заселяться в деревню за пять дней до дня соревнований, в которых они участвуют, а по их завершении — покинут ее территорию в течение двух суток.