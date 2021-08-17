Исследование: россияне стали меньше интересоваться летними ОИ

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Согласно данным подсчета, доля аудитории летних Олимпийских игр в 2008 году (Пекин) составила 9,3%, в 2012 году (Лондон) — 7,3%, в 2016 году (Рио-де-Жанейро) — 7,1%, а в 2021 году (Токио) — 7,2%. При этом накопленный охват соревнований также снизился. Если в 2008 году он составлял 83,9%, то в 2012 спустился до 69,1%, в 2016 году снова подрос до 74%, а летом 2021 года опустился до 61,6%.

При этом суммарная длительность просмотра летней Олимпиады в 2021 году составила наибольшие за 13 лет 31,2 тысячи минут, тогда как в 2008 году составляла 27,9 тысячи минут.

По данным подсчетов, снизился и интерес россиян к соревнованиям по художественной гимнастике в рамках Олимпиады. Доля их аудитории в 2008 году составляла 17,7%, в 2012-м — 12,2%, в 2016-м — 14,1%, а в 2021-м — 12,9%. Накопленный охват таких соревнований в 2008 году составил 37,1%, в 2012 году — 18,4%, в 2016 году — 30,2%, а в 2021 году — 22,8%.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Сборная России вернулась из Токио

Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Накопленный охват — количество человек, смотревших хотя бы один выпуск программы минимум одну минуту, выраженное в тысячах человек или в % от населения. Показатели отражают количество людей среди населения городов 100+. Целевая аудитория: население старше четырех лет. Учитываются домашние, а с 1 января 2019 года и дачные просмотры.