Российские спортсмены пропускают турниры из-за отказа в американских визах. В спорте идет холодная война?

Есть расхожая фраза про «спорт вне политики», которую многие повторяют, но в которую почти никто не верит. Наглядно это видно по тому, с каким трудом теперь российским спортсменам приходится выбивать себе визы в США — после охлаждения отношений между странами получить их любому гражданину РФ непросто. Теперь сразу у нескольких представителей российских сборных возникли проблемы.

Теннисисты с трудом пробиваются на US Open

30 августа в Нью-Йорке стартует US Open. Официальный список участников по странам организаторы планируют опубликовать 26 августа, но по предварительным данным на турнир отправятся как минимум 16 наших представителей во взрослом разряде. И не у всех история с визами прошла гладко.

Так, Анастасии Павлюченковой пришлось заниматься визой в авральном порядке после Олимпиады. Даниил Медведев из-за визовых вопросов пропустил предолимпийский сбор в Южно-Сахалинске. Сложно сказать, отобрали ли американские бюрократы у него шанс на олимпийское золото, но тренер сборной Шамиль Тарпищев объяснил неудачу именно отсутствием на сборе. Напарники Даниила по сборной признавались, что после Сахалина акклиматизироваться к жаркому и влажному Токио было легче. А шансы на первое место, учитывая развал Новака Джоковича, были прекрасные. Вот Павлюченкова обменяла предолимпийский визовый аврал на олимпийское золото в миксте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSUVKvmH5A6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSUVKvmH5A6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSUVKvmH5A6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но следом Анастасия пропустила из-за американцев престижный турнир в Цинциннати и следом рисковала упустить US Open. Сегодня в западных СМИ появилась информация, что Анастасия все же получила нужный документ как «талантливый человек с выдающимися способностями» (категория О-1). По информации «СЭ», визовыми вопросами теннисисты занимались индивидуально, ни у кого больше, кроме Анастасии, из наших теннисистов проблем не возникло. Как говорит источник, Павлюченкова готовится к турниру «Большого шлема» и должна получить визу в канадском Монреале.

Из-за «Спартака» МИД обвинял США в войне

Зато проблемы есть у наших легкоатлетов, и в их случае ситуация еще менее приятна. Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине стартует 21 августа, и виз нет у двух медалисток Токио-2021 Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Прыгуньи ждут вердикта властей США, к вопросу подключилось Министерство спорта на уровне замминистра — но Сидорова, к примеру, в свою поездку почти не верит. То есть опыт наших борцов может повториться. Что это, если не холодная визовая война, о которой в свое время даже говорил МИД России.

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Дело в том, что ситуация с визами в США далеко не единична и шлагбаум спортсменам и персоналу ставили даже до сокращения деятельности посольства США в Москве. Ранее в визе отказывали покойному отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, из-за этого он не смог присутствовать на бое против Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. Российские вольники не смогли получить визу на этап Кубка мира два года назад, а футбольный «Спартак» пропустил предсезонный турнир Florida Cup, на который уже был заявлен. Тогда на ведомство болельщика клуба Сергея Лаврова ссылалось ТАСС, и формулировки были самыми жесткими.

«Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин — наверное, недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США. Американцы развернули против россиян настоящую визовую войну. От этого страдают все: деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли», — утверждал источник.

Есть проблемы с американскими визами и у фигуристов, и они периодически повторяются у разных спортсменов. Этап «Гран-при» в США — в конце октября, но у половины сборной все еще нет виз. Как показала практика, наши успешно могут готовиться и на внутренних стартах, но сама практика получения виз через бюрократические тернии отнимает уйму сил и требует в идеале больших усилий федераций, у которых кадров просто нет.

На этапы Кубка мира по биатлону от России в последнее время едут те, у кого просто есть виза, — не все лидеры могут, да и хотят туда попадать. Бойцу Bellator Рустаму Хабилову отказывали в визе, по его признанию, пять (!) раз.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4mxHsSBuIO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4mxHsSBuIO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4mxHsSBuIO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Рустам Хабилов (@rustam_khabilov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У американцев в этом смысле, стоит признать, проблем с приездом в Россию меньше. Буквально несколько дней назад вспыхнул скандал с отказом в рабочей визе Яя Туре, футболисту с британским и ивуарийским паспортом, который собирался работать в тренерском штабе «Ахмата». Но подобные случае единичны. Это ни в коем случае не призыв копировать американскую практику, но, видимо, нашим спортсменам нужно больше помощи дипломатов в подобных случаях и заблаговременно.

Потому что иногда кажется, что шансов попасть в США больше, если схватиться за шасси улетающего самолета, как делали в Кабуле, чем обращаясь в посольство, — и это ненормально.